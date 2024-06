Thời sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ, cho ý kiến một số nội dung quan trọng Sáng 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2024. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về việc điều chỉnh nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025. Nội dung này có sự tham dự của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Căn cứ đề xuất của các huyện, thành, thị và ý kiến của Bộ Nội vụ về phương án, UBND tỉnh xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp 94 đơn vị hành chính cấp xã (67 đơn vị thuộc diện sắp xếp và 27 đơn vị liền kề) thành 45 đơn vị hành chính mới (trong đó 44 đơn vị thành lập mới và 1 đơn vị hành chính điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số), sau sắp xếp toàn tỉnh giảm 49 đơn vị hành chính cấp xã.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Đến nay, 92/94 các đơn vị hành chính đã hoàn thành các quy trình thủ tục để trình HĐND tỉnh.

Qua lấy ý kiến cử tri cho thấy, cơ bản cử tri thống nhất tán thành cao, bình quân đạt trên 90%, có những đơn vị 100% cử tri đồng ý. HĐND cấp xã và cấp huyện 100% đại biểu dự họp đều đồng ý.

Riêng phương án sáp nhập các xã: Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu, do chưa thống nhất về tên gọi sau sắp xếp nên chưa lấy được ý kiến cử tri trình HĐND các cấp thông qua.

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ngày 23/5/2024, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính huyện Quỳnh Lưu có tờ trình đề nghị xem xét chưa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi trong giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh quá trình đánh giá lại việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện, nhìn nhận các nguyên nhân khách quan và chủ quan; căn cứ đề xuất chưa sáp nhập 2 xã: Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu; quan điểm thực hiện của huyện trong giai đoạn tới.

Tại cuộc làm việc, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh thống nhất chưa thực hiện phương án sắp xếp 2 xã: Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu trong giai đoạn 2023-2025; để tiếp tục nghiên cứu yếu tố đặc thù và lựa chọn xây dựng phương án phù hợp hơn trong giai đoạn sau (2026- 2030).

Như vậy, so với Đề án ban đầu, số đơn vị hành chính cấp xã sắp xếp của Nghệ An trong giai đoạn 2023 – 2025 sẽ có sự điều chỉnh. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện sắp xếp 92 đơn vị hành chính cấp xã (65 đơn vị thuộc diện sắp xếp và 27 đơn vị liền kề) thành 44 đơn vị hành chính mới, giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh Nghệ An sẽ còn 412 đơn vị hành chính cấp xã.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua phương án Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh cho biết: Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo Trung ương đề xuất không sáp nhập 2 xã Quỳnh Hậu và Qùynh Đôi, huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn 2023 - 2025 và đề nghị xem xét sáp nhập giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục, đảm bảo các yêu cầu, điều kiện để trình HĐND tỉnh cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 20 tổ chức vào sáng 7/6/2024; làm căn cứ để hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Nội vụ - cơ quan tham mưu của Chính phủ, trước ngày 15/6/2024.

Trên cơ sở nghe báo cáo quá trình điểm kiểm, đánh giá lại của Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu tiếp tục xem xét còn khâu nào chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện kiểm điểm, đánh giá lại nghiêm túc theo đúng chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội.