Thời sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 8/2024 Chiều 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8/2024. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Xây dựng đô thị loại III đã đạt 86,03 điểm/100 điểm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An”.

Đồng chí Chu Anh Tuấn - Bí thư Thị ủy Thái Hòa trình bày báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu, 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 02-NQ/TU; đến nay, qua đánh giá đạt 6 kết quả nổi bật.

Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến rõ rệt. Thị xã Thái Hòa là đơn vị cấp huyện duy nhất trên cả nước xây dựng thành công đơn vị thí điểm kiểu mẫu trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi về đề xuất của Thị ủy Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, trong 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, thị xã đã thu hút được 11 dự án với tổng mức đầu tư 2.103 tỷ đồng; và hiện đang tích cực thu hút 03 dự án với tổng mức đầu tư 1.188 tỷ đồng.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh. Kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông từng bước được hoàn thiện. Các loại hình dịch vụ có bước phát triển; nông nghiệp, nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người dân được nâng lên.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi về đề xuất của Thị ủy Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Lĩnh vực văn hóa xã hội không ngừng tiến bộ, công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Theo đó, toàn thị xã có 29/29 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, trong đó có 62,06% trường học và 100% trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Các tiêu chí xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc trở thành Bệnh viện hạng 1, đến nay đã đạt 83/90 điểm.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2023 được tỉnh xếp loại xuất sắc; được UBND tỉnh công nhận là đơn vị điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc xây dựng đô thị loại III đạt nhiều kết quả tích cực, tính đến thời điểm hiện nay thị xã đã đạt được 86,03 điểm/100 điểm (điểm quy định tối thiểu yêu cầu là 75,0 điểm), theo tiêu chí đô thị loại III (áp dụng tiêu chuẩn đô thị miền núi).

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu thảo luận về đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An”. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đã đánh giá, thảo luận về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02; cũng như nêu quan điểm đối với 3 đề xuất của Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa nhằm sớm xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III trước năm 2025 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2030.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị giải pháp trong thời gian tới tiếp tục quan tâm để phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn; đồng thời đối với công tác xây dựng Đảng cần quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thị xã, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến về đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An”. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận những nỗ lực của TX Thái Hòa, song cho rằng tốc độ tăng trưởng của TX Thái Hòa 3 năm qua chưa đạt kỳ vọng, do vậy, qua sơ kết Nghị quyết số 02 cần quyết liệt hơn, nhìn nhận lại để có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

Quyết liệt khơi thông nguồn lực để phát triển TX Thái Hòa

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận sự vào cuộc của thị xã Thái Hòa trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, qua 3 năm thực hiện cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu Nghị quyết, giá trị tăng thêm bình quân đầu người còn thấp, thu ngân sách chưa được như kỳ vọng...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng nhìn nhận các cơ chế chính sách tại Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022-2025 với 3 cơ chế, chính sách gồm: Tăng tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất; hỗ trợ kinh phí thị chính - môi trường và bố trí vốn đầu tư công; cơ chế hỗ trợ xi măng thực sự chưa đủ mạnh để TX Thái Hòa bật lên; đồng thời chưa thể hiện rõ nét khát khao, mong muốn bứt phá, có điểm nhấn, điểm đến để người ta quan tâm đến thị xã.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh thị xã Thái Hòa cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, trước hết trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, lan tỏa đến cơ sở trên nền tảng là phải hiểu, đảm bảo nguyên tắc để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân cho mục tiêu phát triển có dấu ấn, bứt tốc, vươn lên.

Việc xây dựng đô thị loại III tính đến thời điểm hiện nay thị xã đã đạt được 86,03 điểm/100 điểm, Bí Thư Tỉnh ủy chỉ rõ trên cơ sở lộ trình, kế hoạch đã vạch ra cần dồn nguồn lực để thực hiện với phương châm trọng tâm, trọng điểm.

Các đồng chí trong Thường trực Thị ủy Thái Hòa tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, để có thể huy động hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển của thị xã, người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh tư duy của lãnh đạo thị xã là cần phải nghĩ xa, đeo bám quyết liệt để khơi thông qua nguồn lực trên cơ sở vận dụng hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển thị xã đã được đề cập trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ thị xã Thái Hòa cần khẩn trương chuẩn bị một bước để tham mưu các cơ chế, chính sách mới mạnh hơn sau khi Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh hết hiệu lực; đeo bám đề xuất các dự án đầu tư công vào danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh và các bộ, ngành Trung ương, như Bộ Giao thông vận tải trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng thống nhất chủ trương đối với 3 đề xuất của Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa về lập Đề án Quy hoạch mở rộng không gian đô thị Thái Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thị xã Thái Hòa phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 và trình HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục quan tâm bổ sung các nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ thị xã Thái Hòa tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để có thêm nguồn lực.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo và văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết việc đền bù, bồi thường khi thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A; nghe kết quả nhiệm vụ giáo dục và đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 – 2024, định hướng nhiệm vụ năm học 2024 – 2025; thống nhất ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024 – 2030; cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo đến năm 2030 và nhiều nội dung quan trọng khác.