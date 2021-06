Bản tin chào buổi sáng 25/6/2021

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp thường kỳ tháng 6; Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020; Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 của Nghệ An dự kiến tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ ngày 29/6... là những tin chính sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV