Bản tin chào buổi sáng ngày 11/11/2020

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An và Hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”; Xót xa dưa lưới công nghệ cao phải nhổ bỏ hàng loạt; ... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV