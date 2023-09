Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thông qua hoạt động nhằm nắm bắt tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Chiều 21/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị Khảo sát chuyên đề tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An và lấy ý kiến dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Tham dự sự kiện có các thành viên trong đoàn khảo sát Đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo và các phòng, ban của Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Liên đoàn Lao động một số huyện, ngành. Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội và đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Sự kiện được thực hiện bởi Đoàn Đại biểu Quốc hội, nhằm khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, phát hiện những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách, góp ý dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp sắp tới. Niên độ khảo sát tính từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe kết quả Công đoàn tham gia triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023. Theo đó, các cấp Công đoàn Nghệ An đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động. Từ năm 2021 đến năm 2023, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức 16 cuộc tuyên truyền lưu động cho hơn 3.500 công nhân lao động, tư vấn qua trang truyền hình công đoàn, qua điện thoại đường dây nóng mỗi năm hơn 200 lượt cho công nhân, lao động về các nội dung liên quan đến Bộ luật Lao động, Bảo hiểm xã hội…

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, các cấp Công đoàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động như phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tìm phương án giải quyết, hỗ trợ pháp lý cho lao động bị nợ bảo hiểm xã hội; tham gia thanh tra đóng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp có số nợ lớn, dây dưa, kéo dài tại 35 doanh nghiệp; Chủ trì hội nghị giải quyết quyền lợi cho đội ngũ y tế xã, phường tham gia chống dịch…

Ngoài ra các cấp Công đoàn cũng yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 05 vụ việc khiếu nại về Bảo hiểm xã hội, khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện bảo hiểm xã hội và có nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi liên quan đến một số nội dung như: Xử lý vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tuổi hưu…

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám cũng đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết góp ý cho dự thảo luật, đồng thời cho rằng Luật Bảo hiểm xã hội cần xác định quan điểm sửa đổi luật là không làm suy giảm hoặc mất đi quyền lợi bảo hiểm xã hội mà người lao động đang được hưởng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thị An Chung đánh giá cao công tác phối hợp, tổ chức hội nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng như vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. Xác định chính sách xung quanh vấn đề bảo hiểm xã hội là một nội dung vô cùng quan trọng, trực tiếp liên quan đến người lao động. Đồng chí Thái Thị An Chung đề nghị quan tâm hơn đến nội dung này, phát huy hơn vai trò bảo vệ quyền lợi người lao động của mình, đặc biệt trong môi trường các doanh nghiệp và mong muốn tổ chức Công đoàn chủ động hơn trong công tác phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

Với trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, đồng chí Thái Thị An Chung cùng các thành viên trong đoàn sẽ nghiên cứu, chắt lọc và chuyển tải những ý kiến góp ý được ghi nhận tại hội nghị để trình bày, kiến nghị tại kỳ họp Quốc hội trong thời gian tới./.