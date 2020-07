Bản tin chào buổi sáng ngày 13/07/2020

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình; Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra, giám sát khai thác thủy sản ven bờ, tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt hành chính nhiều tàu cá vi phạm; Con Cuông chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV