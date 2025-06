Pháp luật Nghệ An đấu tranh mạnh với nạn cờ bạc Thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn Nghệ An đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp để đấu tranh mạnh với tệ nạn cờ bạc.

Triệt xóa nhiều đường dây, bắt nhiều đối tượng

Hiện nay, các hình thức đánh bạc ngày càng đa dạng, được tổ chức dưới các hình thức, thủ đoạn tinh vi, thu hút lượng lớn người tham gia.

Điển hình như ổ đánh bạc lưu động, quy mô lớn bằng hình thức xóc đĩa trong rừng do Nguyễn Nhuận Danh (SN 1986), trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ cầm đầu.

Đối tượng cầm đầu ổ nhóm đánh bạc trong rừng Nguyễn Nhuận Danh. Ảnh tư liệu: Cao Loan

Để có tiền tiêu xài, Danh liên kết với 2 đối tượng trú cùng xã Nghĩa Đồng là Võ Duy Bảy (SN 1970) và Võ Duy Hải (SN 1996) để lập sới, tổ chức đánh bạc.

Đáng nói, nhiều đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc của Danh đã mang nhiều tiền án, trong đó có những đối tượng đã mang tới 5 tiền án về tội danh đánh bạc như Nguyễn Hải Sáng (SN 1976), trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Đinh Quốc Khánh (SN 1979), trú huyện Quỳ Hợp.

Sau khi đã thiết lập xong đường dây đánh bạc khép kín với các “cộng sự đắc lực”, Nguyễn Nhuận Danh tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc theo quy định riêng do Danh đặt ra để các “con bạc” muốn tham gia chơi phải tuân thủ.

Theo đó, khi “con bạc” muốn chơi phải gửi xe tại một địa điểm tập trung và giao nộp điện thoại. Danh còn chỉ đạo đàn em đưa các "con bạc" đi lòng vòng nhiều nơi để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an.

Hiện trường bắt giữ ổ nhóm đánh bạc. Ảnh: Cao Loan

Đối với những người lần đầu tham gia, Danh yêu cầu phải được con bạc cũ bảo lãnh. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn thường xuyên thay đổi số điện thoại, phương tiện di chuyển, địa điểm tổ chức đánh bạc, hoạt động chủ yếu tại địa bàn rừng núi hiểm trở, cách xa dân cư, mỗi canh bạc chỉ được tổ chức từ 1,5 đến 2 giờ đồng hồ. Mặc dù mới hoạt động trong một thời gian ngắn, nhưng do được tổ chức kín kẽ, tinh vi nên sới bạc của Danh thu hút hàng chục con bạc từ các huyện Quỳ Hợp, Diễn Châu, Con Cuông, TP. Vinh tham gia.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 13/5/2025, tại khu vực rừng cao su thuộc xóm Đức Thịnh, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, các lực lượng thuộc Công an nghệ An đã tiến hành bắt giữ hàng chục đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa do Nguyễn Xuân Danh tổ chức.

Các đối tượng trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Nguyễn Nhuận Danh cầm đầu bị bắt giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Trước đó, trong những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn.

Ổ nhóm đánh bạc thứ nhất có sự tham gia của 15 đối tượng, đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, do các đối tượng Võ Thế Anh (SN 1981), Lê Văn Luận (SN 1980) và Ngô Quốc Hưng (SN 1981), cùng trú tại thành phố Vinh cầm đầu, trực tiếp tổ chức. Để đối phó với Cơ quan Công an, nhóm này tổ chức đánh bạc rất tinh vi, chuyên nghiệp. Ngoài việc bố trí người cảnh giới và đưa đón các con bạc, chúng còn thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc tại các ngôi nhà kiên cố có “chuồng cọp” và hệ thống camera giám sát.

Ổ nhóm đánh bạc thứ hai có sự tham gia của 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài “3 cây” do Lê Thị Hằng (sinh năm 1978), trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh cầm đầu. Hằng đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc ngay tại tầng 2 nhà Hằng đồng thời bố trí người cảnh giới và thu “tiền hồ” các con bạc.

Triệt phá hai ổ nhóm đánh bạc trên, lực lượng chức năng đã bắt giữ 22 đối tượng (trong đó có 18 nam, 04 nữ, tuổi từ 24 đến 49) trú tại thành phố Vinh và các huyện Thạch Hà, Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh). Tổng tang vật thu và tạm giữ 02 xe ô tô, trên 700 triệu đồng tiền mặt; 01 bộ bát đĩa, 04 quân vị, 01 bộ bài tú lơ khơ; 22 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo lực lượng chức năng bên cạnh các hành vi đánh bạc truyền thống (xóc đĩa, đánh bài “3 cây”, ghi lô đề…), lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt xóa nhiều ổ nhóm, đường dây sử dụng công nghệ cao để đánh bạc.

Điển hình trong tháng 4/2025, các lực lượng thuộc Công an Nghệ An đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”.

Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1 nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Đậu Trọng Giáp. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Công an Nghệ An thông tin: Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do 1 nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên đã lôi kéo rất nhiều người tham gia đánh bạc trực tuyến.

Hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” nói trên tại Việt Nam là Đậu Trọng Giáp (SN 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Ngoài Giáp, Công an Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22 - 45, trú tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website “xxx88”...

Tang vật chuyên án Đánh bạc, rửa tiền bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng ở Nghệ An đã phát hiện 127 vụ đánh bạc, trong đó khởi tố, xử lý hình sự 71 vụ, chiếm tỷ lệ 55,9%.

Kiên quyết đấu tranh

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, UBND tỉnh Nghệ An có Chỉ thị số 17/ CT-UBND và các văn bản chỉ đạo khác về triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bao gồm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá trên mạng Internet…

Tang vật vụ án đánh bạc bị thu giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục quy định của pháp luật về xử lý hành vi liên quan cờ bạc dưới nhiều hình thức, lực lượng chức năng cũng thường xuyên cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới, cũng như chế tài, tác hại của tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội...

Đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác, tỉnh táo khi tham gia các trò chơi trên mạng, đặc biệt là không tham gia vào các nền tảng ứng dụng có liên quan đến việc dự đoán kết quả thắng thua, trò chơi đổi thưởng, hay các trang đánh bạc trực tuyến để tránh bị dụ dỗ, lôi kéo.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động quảng cáo, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đề nghị người dân cần kịp thời báo tin tố giác tới cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Lực lượng công an tặng "Móc khóa bình yên" cho người dân bản Bành, xã Châu Quang. Ảnh tư liệu: Hoài Thu

Đặc biệt trước thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm tổ chức đánh bạc, UBND tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đồng thời phát huy vai trò “tai mắt” của người dân trong công tác phát hiện, phòng ngừa hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua đó hạn chế hậu quả thiệt hại về kinh tế, hệ lụy cho xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.