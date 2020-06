Bản tin chào buổi sáng ngày 17/06/2020

(Baonghean.vn) - Nghệ An công bố danh mục sản phẩm tiêu biểu chương trình OCOP Mỗi xã một sản phẩm; Sớm hoàn thành di dời 14 hộ dân bị chịu ảnh hưởng do thủy điện xả lũ; Vụ sát hại bé trai 5 tuổi ở Nghệ An: Khởi tố nam sinh Đào Ngọc Hoàng... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV