Bản tin chào buổi sáng ngày 19/08/2020

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng ngày truyền thống Công an nhân dân. Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp; Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực công chứng... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV