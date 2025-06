Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1/7

Sáng 27/6, lãnh đạo hai cơ quan Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An tiến hành họp và bàn giao các phần việc liên quan, sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết, để sự chuyển tiếp diễn ra một cách nhanh, thuận lợi, khoa học, thời gian qua cán bộ, viên chức, người lao động Báo Nghệ An đã nỗ lực làm việc, với tâm thế “vừa chạy, vừa xếp hàng”, trong bối cảnh cả đất nước đang chuyển mình nhằm thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Ngô Đức Kiên đã trao đổi về cách thức hoạt động của Báo Nghệ An, đồng thời đã bàn giao các nội dung, lĩnh vực liên quan như: cơ sở vật chất, hạ tầng số; hoạt động sản xuất, xuất bản các ấn phẩm, loại hình báo chí của Báo Nghệ An; bàn giao về nhân sự, tài chính, hồ sơ...

Cùng với việc tiếp nhận việc bàn giao, phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An gửi lời chào trân trọng và cảm ơn chân thành đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nghệ An.

Theo dõi, nắm bắt quy trình làm việc, cũng như tinh thần và bề dày truyền thống của Báo Nghệ An, đồng chí Trần Minh Ngọc bày tỏ niềm vinh dự khi thời gian tới - sau khi hai cơ quan hợp nhất sẽ được làm việc trong cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh.

Ngày 21/6/2025, Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quyết định số 3838-QĐ/TU về việc hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Theo đó, hai đơn vị sau khi hợp nhất có tên gọi là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Minh Ngọc cũng đề nghị các bộ phận, phòng, ban của hai đơn vị cần kết nối chặt chẽ để công việc không bị đình trệ, gián đoạn, đảm bảo các quy trình, nguyên tắc chung, hoạt động thông suốt, đồng bộ.

Báo Nghệ An hiện có các ấn phẩm: Nhật báo, Báo Nghệ An cuối tuần, Chuyên san Miền núi và Dân tộc, Báo Nghệ An điện tử. Báo Nghệ An cũng phát triển mạnh lĩnh vực xã hội số với các trang nổi bật như: YouTube Báo Nghệ An, Fanpage Báo Nghệ An, TikTok Báo Nghệ An...

Tên gọi sau hợp nhất là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, tiếng nói của Đảng, chính quyền và Nhân dân Nghệ An; cầu nối thông tin giữa Đảng bộ, chính quyền với Nhân dân.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, hoạt động báo chí, truyền thông theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng truyền thông khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.