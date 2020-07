Bản tin chào buổi sáng ngày 24/07/2020

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 29,... là những tin chính sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV