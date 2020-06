Bản tin chào buổi sáng ngày 26/06/2020

(Baonghean.vn) - Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vinh; HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện 505 dự án; Nghệ An kiến nghị nhiều vấn đề liên quan giải ngân đầu tư công nguồn vay nước ngoài... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV