Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Sỹ Thành

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) và 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), ngày 17/7, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức hành hương về tỉnh Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.



Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị) - nơi quy tập hơn 10.200 phần mộ của các liệt sỹ, trong đó có 1.297 phần mộ liệt sỹ là con em tỉnh Nghệ An và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 - nơi quy tập gần 9.500 mộ liệt sỹ, trong đó có 220 liệt sỹ là người Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tại phần mộ các liệt sỹ con em người Nghệ An. Ảnh: Sỹ Thành Đoàn cũng đã đến thăm, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trong trận chiến đấu 81 ngày đêm năm 1972 bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.



Tại các điểm đến, đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân và nguyện hứa luôn nêu cao truyền thống cách mạng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Tiếp đó, đoàn lên đường đến thành phố Huế để dự Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 7 tỉnh Bắc miền Trung, từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến Ninh Bình trong năm 2020 sẽ được tổ chức trong 2 ngày (17 - 19/7) để trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành./.