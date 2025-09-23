Thời sự Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đoàn thực tế, xây dựng đề tài tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp cùng Hội Nhà báo tỉnh đã đến tham quan, tìm hiểu một số mô hình hay, cách làm hiệu quả về xây dựng Đảng và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn các xã trong tỉnh.

Nhằm chuẩn bị cho Giải Báo chí viết về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng năm 2025, từ ngày 23 đến 24/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp cùng Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đoàn công tác đi thực tế, tìm hiểu một số mô hình hay, cách làm hiệu quả về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn các xã: Kim Liên, Vạn An, Xuân Lâm, Đại Đồng, Anh Sơn, Yên Xuân. Cùng đi có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và phóng viên một số cơ quan báo chí.

Đoàn công tác tham quan hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Tại xã Kim Liên, đoàn đã tìm hiểu kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sau gần 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, xã Kim Liên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Kim Liên, Nam Giang, Nam Cát, Hùng Tiến và Xuân Lâm với 74 tổ chức đảng trực thuộc và 2.880 đảng viên.

Ngay sau khi thành lập, cấp ủy, chính quyền xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, khắc phục khó khăn, vướng mắc đi vào hoạt động để phục vụ nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên giới thiệu sản phẩm OCOP từ sen. Ảnh: Thành Cường

Cũng tại xã Kim Liên, đoàn công tác đã tham quan mô hình xóm "Sáng - xanh - sạch - đẹp" và mô hình sản xuất các sản phẩm OCOP từ sen.

Trong chuyến công tác, đoàn cũng đã đến làm việc với xã Vạn An - được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị cấp xã: Thị Trấn, Xuân Hòa và Thượng Tân Lộc. Đảng bộ xã Vạn An có 74 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 2.378 đảng viên.

Đoàn công tác tham quan mô hình trồng nho không hạt trên địa bàn xã Vạn An. Ảnh: Thành Cường

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các nhiệm vụ chính trị của xã được triển khai đúng tiến độ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy được tăng cường; bộ máy chính quyền cơ sở từng bước ổn định, phát huy hiệu quả.

Nổi bật là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp không những được đảm bảo, mà còn thông suốt, tiện ích hơn.

Tính từ ngày 1/7 đến ngày 21/9/2025 trên địa bàn xã, đã tiếp nhận, giải quyết 6.177 hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

Các phóng viên tác nghiệp trong chuyến công tác. Ảnh: Thành Cường

Tiếp đó, đoàn đã tìm hiểu công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội; tham quan một số mô hình hay tại xã Xuân Lâm và xã Đại Đồng

Kể từ ngày 1/7/2025, thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp ủy, chính quyền xã Đại Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất.

Sau gần 3 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Đại Đồng đã phát huy hiệu quả bước đầu trong tinh gọn bộ máy, nâng cao vai trò cơ sở và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đoàn công tác tham quan mô hình nuôi gà đẻ trứng tại xã Đại Đồng. Ảnh: Thành Cường