Xe

Bảng giá xe điện Honda tháng 9/2025: ICON e: từ 26,9 triệu, Honda áp dụng chính sách hoàn toàn mới

Quốc Duẩn 15/09/2025 11:37

Bảng giá xe điện Honda mới nhất tháng 9/2025 tại Việt Nam, gồm ICON e: giá từ 26,9 triệu đồng và CUV e: áp dụng chính sách cho thuê.

Bảng giá xe máy điện Honda tháng 09/2025 mới nhất tại Việt Nam

Honda đã chính thức công bố bảng giá xe máy điện tại Việt Nam tháng 9/2025, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược mở rộng sản phẩm xanh. Hai mẫu xe điện đầu tiên được giới thiệu là Honda ICON e: và Honda CUV e:, hứa hẹn tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng đang quan tâm đến xu hướng giao thông bền vững, tiết kiệm chi phí vận hành và thân thiện với môi trường.

xedienhonda4.png
Bảng giá xe máy điện Honda tháng 09/2025 mới nhất tại Việt Nam

Đây được xem là bước khởi đầu để Honda tham gia sâu hơn vào thị trường xe máy điện Việt Nam – một thị trường đầy tiềm năng với nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện ngày càng tăng.

Bảng giá xe máy điện Honda trong tháng 09/2025 tại Việt Nam
Dòng xe
Phiên bản
Màu sắc
Giá (VNĐ)
ICON e
Phiên bản Thể thao
Xanh / Xám
27,3 triệu
Phiên bản Đặc biệt
Bạc nhám
27,1 triệu
Phiên bản Cao cấp
Đen Xám / Đỏ Xám / Trắng Xám
26,9 triệu
U-Be


26,5 triệu

Honda CUV e: xe máy điện cao cấp chỉ cho thuê tại Việt Nam

Honda CUV e: được giới thiệu tại Việt Nam với cách tiếp cận hoàn toàn mới khi không bán trực tiếp mà triển khai hình thức cho thuê. Người dùng phải chi trả khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng và thanh toán trước gói 6 tháng, tương tự mô hình chia sẻ phương tiện đang phổ biến tại nhiều quốc gia. Cách làm này giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm xe máy điện mà không cần bỏ ra số tiền lớn ngay từ đầu, phù hợp với những ai có nhu cầu ngắn hạn hoặc muốn thử trước khi gắn bó lâu dài.

xedienhonda2.jpg
CUV e: xe máy điện cao cấp chỉ cho thuê tại Việt Nam

Về thiết kế, Honda CUV e: mang phong cách tối giản nhưng hiện đại, với nhiều đường nét góc cạnh sắc sảo tạo cảm giác cao cấp. Xe được trang bị động cơ điện công suất định mức 4,2 kW và tối đa 6 kW, đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt ở cả đô thị lẫn ngoại ô. Màn hình TFT 7 inch hiển thị rõ ràng thông tin, tích hợp Roadsync Duo cho phép kết nối điện thoại qua Bluetooth để điều hướng, nghe nhạc và nhận cuộc gọi. Tiện ích còn được nâng cấp với khóa thông minh Smart Key, tính năng định vị và mở khóa từ xa.

Một điểm nổi bật khác là CUV e: sử dụng hai pin lithium Honda Mobile Power Pack e có thể tháo rời, dễ dàng hoán đổi và đi kèm cơ chế khóa an toàn. Với loạt trang bị này, mẫu xe được định vị ở phân khúc xe điện cao cấp dành cho đô thị. Tuy nhiên, chính sách chỉ cho thuê thay vì bán khiến nhiều người tiêu dùng vẫn thận trọng, bởi thói quen sở hữu xe máy ở Việt Nam vẫn rất mạnh.

Song song với CUV e:, Honda cũng tung ra ICON e: – mẫu xe hướng đến khách hàng phổ thông như học sinh, sinh viên với chi phí ban đầu thấp và hình thức thuê pin linh hoạt. Có thể thấy, hãng đang thử nghiệm hai mô hình kinh doanh khác biệt: thuê xe và thuê pin. Trong bối cảnh Hà Nội, TP.HCM cùng nhiều đô thị lớn đang thúc đẩy “xanh hóa” giao thông và từng bước hạn chế xe chạy xăng, chiến lược này được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho thị trường xe máy điện. Nhưng mức độ thành công của Honda sẽ phụ thuộc nhiều vào phản hồi thực tế của người tiêu dùng Việt.

