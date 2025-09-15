Xe Bảng giá xe máy điện VinFast tháng 9/2025: Cập nhật mới nhất kèm ưu đãi hấp dẫn Giá xe máy điện VinFast tháng 9/2025 được cập nhật kèm ưu đãi lớn: bảo hành pin 8 năm, miễn phí sạc V-Green và hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Bảng giá niêm yết xe máy điện VinFast tháng 9/2025

Dưới đây là giá niêm yết chính thức của các dòng xe máy điện VinFast:

Mẫu xe

Giá niêm yết (triệu đồng)

Phân khúc

VinFast Motio

12

Phổ thông

VinFast Evo Lite Neo

14.4

Phổ thông

VinFast Evo Neo

17.8

Phổ thông

VinFast EvoGrand Lite

18

Phổ thông

VinFast EvoGrande

21

Trung cấp

VinFast Evo200 Lite

22

Trung cấp

VinFast Feliz Neo

22.4

Trung cấp

VinFast Klara Neo

28.8

Trung cấp

VinFast Feliz S

29.7

Cao cấp

VinFast Vento Neo

32

Cao cấp

VinFast Theon S

56.9

Cao cấp



Giá trên áp dụng cho tháng 9/2025. Các ưu đãi có thể bao gồm hỗ trợ thuê pin hoặc quà tặng kèm theo tại đại lý.

Bảng giá xe máy điện Vinfast mới nhất tháng 9/2025

Ưu đãi mua xe máy điện Vinfast tháng 9/2025

Khách hàng mua xe máy điện VinFast trong tháng 9/2025 tiếp tục được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Từ ngày 15/8/2025, toàn bộ các dòng xe sử dụng pin LFP được áp dụng gói bảo hành chính hãng lên đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số km di chuyển. Đây là một trong những chế độ bảo hành vượt trội trên thị trường xe máy điện hiện nay, mang đến sự yên tâm cho người dùng về chất lượng và độ bền.

Ngoài ra, người sử dụng còn được miễn phí sạc pin tại toàn bộ hệ thống trạm V-Green phủ khắp cả nước đến hết ngày 31/5/2027. Chính sách này giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, đồng thời khuyến khích người dân chuyển sang phương tiện xanh, tiết kiệm năng lượng.

VinFast cũng triển khai hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng tại một số địa phương. Cụ thể, tại Hà Nội và An Giang ưu đãi kéo dài đến hết ngày 24/10/2025, trong khi tại TP.HCM thời hạn đến ngày 31/10/2025. Đặc biệt, người mua xe tại ba khu vực này còn được cộng thêm 10% giá trị xe cùng gói vay trả góp linh hoạt lên tới 80-90% giá trị hợp đồng, giúp nhiều gia đình dễ dàng tiếp cận phương tiện di chuyển hiện đại, thân thiện môi trường.