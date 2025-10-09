Xe Xe điện Mercedes GLC lộ diện với lưới tản nhiệt phát sáng và công nghệ cao cấp Mercedes ra mắt xe điện GLC EQ với lưới tản nhiệt LED độc đáo, màn hình Hyperscreen 39,1 inch và tầm hoạt động tối đa 713 km

Tại triển lãm Munich (Đức), Mercedes-Benz chính thức trình làng GLC EQ - mẫu SUV chạy điện hoàn toàn mới. Xe được kỳ vọng thay thế EQC, vốn chưa đạt thành công về doanh số.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là lưới tản nhiệt cỡ lớn với 942 chấm LED phát sáng, tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật.

Đèn pha ban ngày có tạo hình ngôi sao và cụm đèn hậu phía sau cũng được thiết kế tương đồng, mang lại sự đồng bộ trong ngôn ngữ nhận diện mới của thương hiệu.

Nội thất công nghệ hiện đại

Bên trong khoang lái, xe điện Mercedes GLC EQ mang đến trải nghiệm cao cấp với màn hình MBUX Hyperscreen dài 39,1 inch phủ kín toàn bộ táp-lô.

Không gian nội thất kết hợp giữa sự tối giản và hiện đại với bệ trung tâm gọn gàng, hai khe sạc điện thoại không dây và hệ thống đèn viền tinh tế.

Các cửa gió điều hòa tròn cổ điển vẫn được giữ lại, tạo điểm nhấn truyền thống trong không gian số hóa.

Kích thước và khả năng vận hành

GLC EQ có trục cơ sở dài 2.972 mm, tăng thêm 8 cm so với bản động cơ xăng, giúp mở rộng không gian cho hành khách và khoang hành lý.

Xe được trang bị pin lithium-ion dung lượng 94 kWh, khởi đầu với phiên bản GLC 400 4MATIC sử dụng hai motor điện, công suất đạt 483 mã lực.

Theo chuẩn WLTP, xe có thể di chuyển tối đa 713 km chỉ với một lần sạc.

Công nghệ sạc và vận hành thông minh

GLC EQ hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 330 kW, chỉ mất 10 phút để bổ sung thêm 300 km quãng đường.

Hệ thống phanh tái tạo có bốn mức độ khác nhau, đạt tối đa 300 kW, giúp tối ưu khả năng tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, Mercedes tích hợp treo khí nén Airmatic giống S-Class, kết hợp đánh lái trục sau.

Hệ thống treo còn có khả năng điều chỉnh thông minh dựa trên dữ liệu Google Maps để mang lại sự êm ái và hiệu suất cao.

Dự kiến phân phối từ năm 2026

GLC EQ sẽ là quân bài chiến lược mới của Mercedes trong phân khúc SUV điện.

Thông tin giá bán cụ thể sẽ được công bố tùy từng thị trường trước khi xe chính thức được phân phối từ nửa đầu năm 2026.

Với thiết kế hiện đại, công nghệ vượt trội và phạm vi hoạt động dài, GLC EQ hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua xe điện toàn cầu.