Thứ Tư, 10/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xe

Xe điện Mercedes GLC lộ diện với lưới tản nhiệt phát sáng và công nghệ cao cấp

Quốc Duẩn 10/09/2025 10:55

Mercedes ra mắt xe điện GLC EQ với lưới tản nhiệt LED độc đáo, màn hình Hyperscreen 39,1 inch và tầm hoạt động tối đa 713 km

Tại triển lãm Munich (Đức), Mercedes-Benz chính thức trình làng GLC EQ - mẫu SUV chạy điện hoàn toàn mới. Xe được kỳ vọng thay thế EQC, vốn chưa đạt thành công về doanh số.

mercedes benz glc 400 4matic eq iaa 2025 05

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là lưới tản nhiệt cỡ lớn với 942 chấm LED phát sáng, tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật.

Đèn pha ban ngày có tạo hình ngôi sao và cụm đèn hậu phía sau cũng được thiết kế tương đồng, mang lại sự đồng bộ trong ngôn ngữ nhận diện mới của thương hiệu.

Nội thất công nghệ hiện đại

Bên trong khoang lái, xe điện Mercedes GLC EQ mang đến trải nghiệm cao cấp với màn hình MBUX Hyperscreen dài 39,1 inch phủ kín toàn bộ táp-lô.

mercedes benz glc 400 4matic eq iaa 2025 11

Không gian nội thất kết hợp giữa sự tối giản và hiện đại với bệ trung tâm gọn gàng, hai khe sạc điện thoại không dây và hệ thống đèn viền tinh tế.

mercedes benz glc 400 4matic eq iaa 2025 02

Các cửa gió điều hòa tròn cổ điển vẫn được giữ lại, tạo điểm nhấn truyền thống trong không gian số hóa.

Kích thước và khả năng vận hành

GLC EQ có trục cơ sở dài 2.972 mm, tăng thêm 8 cm so với bản động cơ xăng, giúp mở rộng không gian cho hành khách và khoang hành lý.

mercedes benz glc 400 4matic eq iaa 2025 15

Xe được trang bị pin lithium-ion dung lượng 94 kWh, khởi đầu với phiên bản GLC 400 4MATIC sử dụng hai motor điện, công suất đạt 483 mã lực.

Theo chuẩn WLTP, xe có thể di chuyển tối đa 713 km chỉ với một lần sạc.

Công nghệ sạc và vận hành thông minh

GLC EQ hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 330 kW, chỉ mất 10 phút để bổ sung thêm 300 km quãng đường.

Hệ thống phanh tái tạo có bốn mức độ khác nhau, đạt tối đa 300 kW, giúp tối ưu khả năng tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, Mercedes tích hợp treo khí nén Airmatic giống S-Class, kết hợp đánh lái trục sau.

Hệ thống treo còn có khả năng điều chỉnh thông minh dựa trên dữ liệu Google Maps để mang lại sự êm ái và hiệu suất cao.

Dự kiến phân phối từ năm 2026

GLC EQ sẽ là quân bài chiến lược mới của Mercedes trong phân khúc SUV điện.

Thông tin giá bán cụ thể sẽ được công bố tùy từng thị trường trước khi xe chính thức được phân phối từ nửa đầu năm 2026.

Với thiết kế hiện đại, công nghệ vượt trội và phạm vi hoạt động dài, GLC EQ hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua xe điện toàn cầu.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Khi nào nên sử dụng chế độ 'L' tên xe ô tô số tự động?

Khi nào nên sử dụng chế độ 'L' tên xe ô tô số tự động?

Porsche mở đường xe điện: Khai tử dòng xe 718 Boxster và Cayman động cơ xăng

Porsche mở đường xe điện: Khai tử dòng xe 718 Boxster và Cayman động cơ xăng

Tesla Model Y 2025 bị thu hồi khẩn vì lỗi phần mềm nguy hiểm

Tesla Model Y 2025 bị thu hồi khẩn vì lỗi phần mềm nguy hiểm

Đọc tiếp

Khi nào nên sử dụng chế độ 'L' tên xe ô tô số tự động?

Khi nào nên sử dụng chế độ 'L' tên xe ô tô số tự động?

Porsche mở đường xe điện: Khai tử dòng xe 718 Boxster và Cayman động cơ xăng

Porsche mở đường xe điện: Khai tử dòng xe 718 Boxster và Cayman động cơ xăng

Tesla Model Y 2025 bị thu hồi khẩn vì lỗi phần mềm nguy hiểm

Tesla Model Y 2025 bị thu hồi khẩn vì lỗi phần mềm nguy hiểm

Xem thêm Xe

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xe
      Xe điện Mercedes GLC lộ diện với lưới tản nhiệt phát sáng và công nghệ cao cấp

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO