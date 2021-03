Báo chí đồng hành, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An

Chiều 31/3, UBND tỉnh tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2021.

Dự cuộc họp báo có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2021 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cho biết: Quý I/2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.



Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) quý I năm 2021 ước tăng 6,73%. Trong đó, nông, lâm, ngư nghiệp ước tăng 4,71%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,7%; dịch vụ ước tăng 4,92%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 4,25% so với cùng kỳ năm 2020.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo kết quả kinh tế - xã hội quý I/2021. Ảnh: Thanh Lê Đặc biệt, trong quý 1, có 2 tuyến giao thông quan trọng là cầu Cửa Hội đã chính thức thông xe và đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò đã cơ bản thông tuyến. Về đối ngoại, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh với nhiều kết quả đáng ghi nhận.



Tính đến 17/3/2021, đã cấp mới 16 dự án và điều chỉnh 27 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 7.000 tỷ đồng. Đối với nhiệm vụ thu ngân sách trong quý I ước thực hiện hơn 4.100 tỷ đồng, đạt 29,4% dự toán, bằng 94% cùng kỳ năm 2020; chi ngân sách ước thực hiện gần 5.680 tỷ đồng, đạt 22,1% dự toán. Một số lĩnh vực khác, như giáo dục đào tạo, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh... có nhiều chuyển biến tích cực đúng định hướng.

Đánh giá tình hình hoạt động báo chí quý I/2021, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bá Hảo nhấn mạnh: Về cơ bản các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền của tỉnh; thông tin tương đối đầy đủ và kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả và làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bá Hảo báo cáo tình hình hoạt động báo chí. Ảnh: Thanh Lê Các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng phản ánh không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân; tuyên truyền đẩy mạnh các biện pháp quản lý thị trường, giá cả; tuyên truyền hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, khuyến khích ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán; đảm bảo cho người dân vui Xuân đón Tết và không lơ là công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, vượt qua đại dịch… Đại diện các cơ quan báo chí trao đổi thông tin tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê Tuy nhiên một số vấn đề quan trọng của tỉnh các báo tuyên truyền chưa đậm, chưa sâu, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp để tạo thành điểm nhấn. Một số cơ quan đại diện và phóng viên thường trực chưa có nhiều in, bài tuyên truyền các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh… CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG TỈNH Tại buổi họp báo, các phóng viên đã nêu lên một số vấn đề, đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết: Vụ biến hành lang tỉnh lộ thành ki ốt tại đường tỉnh 537B đoạn quan Chợ Mơ, xã Quỳnh Lương đã được phản ánh từ lâu nhưng chưa được giải quyết. Hiện nay huyện Quỳnh Lưu vẫn chưa giải quyết phản ánh của báo chí đối với Trạm trộn bê tông tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. Một số nội dung liên quan đến cây xanh ở thành phố Vinh; việc chậm tiến độ xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2, vấn đề quản lý thông tin trên mạng xã hội,… Đại diện lãnh đạo Sở Y tế làm rõ ý kiến các nhà báo quan tâm. Ảnh: Thanh Lê Kết luận cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo chí đồng hành với tỉnh trong tất cả hoạt động của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh chưa quan tâm nhiều trong tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các sở ban, ngành còn chậm xử lý vấn đề báo chí nêu.