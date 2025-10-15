Kinh tế Báo chí là cầu nối quan trọng trong hành trình trung hòa carbon Báo chí là cầu nối giữa chính sách - khoa học - doanh nghiệp - cộng đồng, giúp khái niệm “trung hòa carbon” trở nên gần gũi, dễ hiểu và có sức lan tỏa trong xã hội.

Trong 2 ngày (15 và 16/10), tại Nghệ An, Báo Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Tập đoàn TH tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông báo chí về trung hòa carbon”.

Tham dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Tuấn Quang - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An; Phan Văn Thắng - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An; cùng đại diện Tập đoàn TH; các đại biểu, diễn giả và 40 nhà báo, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Lớp tập huấn diễn ra chiều nay (15/10) tại phường Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu trong khuôn khổ COP26 tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ phóng viên, nhà báo - những người trực tiếp truyền tải thông tin, định hướng dư luận và lan tỏa giá trị phát triển bền vững trong giai đoạn chuyển đổi xanh của đất nước.

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng khẳng định, mặc dù là nước đang phát triển, mới chỉ bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa trong hơn 3 thập kỷ qua, nhưng là nước có lợi thế về năng lượng tái tạo, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ về tài chính và chuyển giao công nghệ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Phú Hương

Là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ kết nối 2 miền Bắc - Nam, Nghệ An có diện tích tự nhiên đứng thứ 4 cả nước. Để góp phần triển khai thực hiện mục tiêu ”Net zero” theo cam kết của Việt Nam tại COP26 và hiện thực hóa Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nội dung “Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí metan trong sản xuất nông nghiệp”, Nghệ An đã chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt, đẩy mạnh áp dụng các giải pháp về sản xuất nông, lâm nghiệp lưu giữ, giảm phát thải, phát thải thấp trên các lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản), góp phần hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trong nông nghiệp.

Ông Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An khẳng định: Ngành Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An sẽ hành động mạnh mẽ vì mục tiêu "Net Zero". Ảnh: Phú Hương

Vai trò của báo chí trên hành trình thay đổi nhận thức và hành động

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Truyền thông báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là kênh thông tin, mà còn là động lực thúc đẩy thay đổi nhận thức, hành vi và chính sách.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Truyền thông báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trên hành trình thay đổi nhận thức, hành vi và chính sách. Ảnh: Phú Hương

Báo chí chính là cầu nối giữa chính sách - khoa học - doanh nghiệp - cộng đồng, giúp khái niệm “trung hòa carbon” trở nên gần gũi, dễ hiểu và có sức lan tỏa. Mỗi bài viết, mỗi phóng sự không chỉ cung cấp thông tin, mà còn truyền cảm hứng hành động vì một Việt Nam xanh, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tuấn Quang - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Phú Hương

Được thiết kế với nội dung khoa học, đa chiều và thực tiễn, gồm các chuyên đề đến từ những chuyên gia hàng đầu, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường tin tưởng, buổi tập huấn sẽ đem đến cho các học viên những kiến thức, kỹ năng mới mẻ, và quan trọng hơn là nguồn cảm hứng mới để chuyển hóa thông tin khoa học thành những câu chuyện gần gũi, nhân văn và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

PGS-TS Mai Văn Trịnh - Viện trưởng Viện Môi trường - Nông nghiệp trình bày nội dung: Nông nghiệp với mục tiêu "Net Zero". Ảnh: Phú Hương

Tại buổi tập huấn, các diễn giả đã truyền tải nhiều nội dung thiết thực liên quan nội dung trung hòa carbon như: Các phương pháp đo phát thải khí nhà kính và lưu trữ carbon; Kinh nghiệm quốc tế về thẩm định và chứng nhận NET Zero: Bài học cho Việt Nam; Cam kết quốc tế và những rào cản trên con đường hướng tới Net Zero. Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cũng được nghe giới thiệu về hành trình phát triển bền vững và trung hòa carbon ở Tập đoàn TH.

Dự án Điện mặt trời tại Nhà máy Nước tinh khiết Núi Tiên. Ảnh: T.H



Bên cạnh phần lý thuyết, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương còn có chuyến thực tế tại Trang trại bò sữa TH, Nhà máy Chế biến sữa TH và Nhà máy Nước tinh khiết Núi Tiên - 2 nhà máy đạt trung hòa carbon, minh chứng sinh động cho tinh thần “Doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ vì Net Zero 2050”.