Báo chí Nghệ An tiếp tục tập trung tuyên truyền sự kiện bầu cử đại biểu dân cử

Xây dựng chuẩn mực trong sử dụng mạng xã hội

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu ghi nhận những kết quả trong công tác tuyên truyền, thông tin của báo chí. Trong đó nhấn mạnh, vai trò của báo chí, người làm báo trong việc phát huy phẩm chất đạo đức, lối sống, kỹ năng nghề nghiệp. Nhiều đại biểu cũng cho rằng, trong thời kỳ 4.0, dưới sức lan tỏa mạnh mẽ của công nghệ hiện đại, đội ngũ phóng viên, nhà báo càng phải không ngừng trau dồi kỹ năng; tuân thủ tôn chỉ, chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội.



Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, thay mặt các đồng chí chủ trì, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh nêu 8 vấn đề trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh đến công tác học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Hướng dẫn số 08 - HD/BTGTU, ngày 25/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; nêu bật được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ.

Cùng đó, tiếp tục tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Các cơ quan báo, đài dành thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục để tiếp tục hưởng ứng các giải báo chí về công tác xây dựng Đảng và tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ: Kỷ niệm 46 năm Giải phóng Miền Nam (30/4/1975-30/4/2021) và Quốc tế Lao động 1/5; Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4); Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); 151 năm Ngày sinh V.I.Lenin (22/4/1870-22/4/2021); 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo, đài tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng quý I/2021; chủ động tuyên truyền những nỗ lực trong điều hành của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; công tác an sinh xã hội; tuyên truyền quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch; nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; quảng bá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, tuyên truyền tích cực công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, sản xuất vụ xuân; chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện mục tiêu “kép”; khẳng định quyết tâm không để dịch bệnh làm ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.