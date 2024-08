Xây dựng Đảng Báo chí phản ánh nhiều vấn đề có trọng tâm, trọng điểm Sáng 2/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 8/2024.



Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Trong tháng 7/2024, những vấn đề, sự kiện nổi bật trên lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa đã được các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Trong đó, những nội dung trọng tâm trong phiên họp thường kỳ tháng 7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được các cơ quan báo chí nhấn mạnh.

Trong tháng qua, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cũng đã thông tin đậm nét Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng đã có nhiều tuyến bài về các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), thể hiện truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn".

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác báo chí tháng 7 năm 2024. Ảnh: Ngân Hạnh

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều bài viết đã đánh giá bức tranh kinh tế Nghệ An trong 7 tháng vừa qua. Bên cạnh đó, một số vấn đề như kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024; nguy cơ cháy rừng do nắng nóng kéo dài; tình trạng đuối nước; thiếu nước sinh hoạt trong khi các công trình nước sạch không phát huy hiệu quả; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng,… cũng đã được các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh.

Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan báo chí phản ánh thực trạng nhiều cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP. Vinh có dấu hiệu sai phạm như quảng cáo sai sự thật, tác động tâm lý, lừa dối khách hàng, không công khai giá dịch vụ; tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt ở một số địa phương... Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp để giải quyết triệt để tình trạng này.

Thanh tra Sở Y tế và Công an TP. Vinh kiểm tra tại Viện thẩm mỹ Mayo Clinic. Ảnh: T.H





Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận ý kiến được đại diện các cơ quan báo chí phản ánh tại giao ban báo chí.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024; tăng cường thông tin, tuyên truyền làm nổi bật kết quả, thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Ngân Hạnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, cải cách hành chính, kết quả công tác thông tin đối ngoại, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo,… đồng thời nêu bật những kết quả tích cực, rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng. Cụ thể: Kỷ niệm 60 năm sự kiện Vịnh Bắc Bộ và chiến thắng của Hải quân Nhân dân Việt Nam (5/8/1964 – 5/8/2024); Ngày Vinh chiến thắng trận đầu (5/8); 20 năm ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam (10/8/2004 – 10/8/2024); kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2024); kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024); kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8); kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An (21/8/1945 – 21/8/2024)…