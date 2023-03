Báo động tình trạng học sinh chưa đủ tuổi vẫn sử dụng xe máy trên 50cm3, lạng lách, đánh võng

(Baonghean.vn) - Tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông tiếp tục tái diễn. Trong đó, có những em là học sinh THPT, thậm chí THCS, đã sử dụng xe máy trên 50 cm3 để tham gia giao thông. Nhiều em còn lập nhóm dàn hàng ngang đi trên đường, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách..

Gia tăng mức độ vi phạm

Tối 25/2, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh phát hiện một số thanh niên đi xe mô tô không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu, đánh võng trên các tuyến đường Trần Phú, Lê Duẩn, An Dương Vương, Trường Thi... Ngay lập tức, tổ công tác đã bố trí lực lượng, triển khai ngăn chặn, bắt giữ 3 đối tượng. Tiếp đó, trong các ngày 26, 27/2, Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh đã xử lý 28 trường hợp là thanh, thiếu niên, học sinh có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không biển kiểm soát, không gương chiếu hậu, lạng lách, đánh võng; tạm giữ 90 xe mô tô các loại.

Cũng trong ngày 27/2, qua tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT Công an huyện Quế Phong đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, có hành vi rú ga, nẹt pô, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu… Theo đó, đã tiến hành lập 9 biên bản, tạm giữ 8 xe mô tô các loại.

Không chỉ riêng hành vi nói trên, đêm 2/3, trên địa bàn TP. Vinh xuất hiện một nhóm thanh, thiếu niên, học sinh điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển số, che biển số. Đáng nói, nhóm thanh, thiếu niên, học sinh nói trên còn mang theo dao, kiếm, dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường. Sự việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, khiến người dân bất an. Qua công tác nắm tình hình và tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh đã nhanh chóng xác minh, ngăn chặn hành vi nói trên. Theo đó, đã triệu tập 12 đối tượng, tạm giữ 10 phương tiện xe mô tô, thu giữ 4 dao, kiếm các loại.

Tại huyện Diễn Châu, ngày 3/3 Công an huyện đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ, bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng từ 14-18 tuổi trú ở huyện Diễn Châu và Yên Thành, là thủ phạm ném vỡ kính xe ô tô khách do anh H.V.P. (SN 1980), trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành điều khiển. Đây là nhóm đối tượng đã dùng đá ném vỡ kính xe ô tô khách giường nằm K.H do anh P. điều khiển khi đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngoài vụ việc ném vỡ kính của xe ô tô khách trên, bước đầu các đối tượng còn thừa nhận trong đêm 2/3, rạng sáng 3/3 đã nhặt đá bên đường ném làm hư hỏng 4 xe khách khác chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội.

Cần sự phối hợp, xử lý nghiêm

Theo công an các địa phương, tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm Luật Giao thông ngày càng phổ biến, trong đó, nhiều em chưa đủ tuổi vẫn đi xe máy trên 50cm3, cùng với đó là các lỗi dàn hàng ngang, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng... Đây là những nguyên nhân dẫn đến TNGT. Tình trạng trên từng xuất hiện ít nhiều ở những năm trước đây, tuy nhiên, sau một thời gian lắng xuống thì gần đây lại tái diễn. Nếu trước đây các đối tượng thường tập trung số lượng lớn, thì hiện tại số đối tượng tham gia thường chia nhỏ thành từng nhóm 5-6 người, sử dụng xe Wave che giấu biển số hoặc tháo biển, hòng trốn tránh sự truy xét của công an, thời gian hoạt động thường vào cuối buổi chiều, tối. Điều hết sức đáng chú ý là hầu hết các đối tượng vi phạm đều chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 16-18 tuổi, thậm chí có những trường hợp vi phạm mới chỉ 14, 15 tuổi.

Cùng với phát hiện xử lý trực tiếp, công an các địa phương đã thâm nhập mạng xã hội để theo dõi các hội, nhóm, sử dụng hình ảnh, clip do chính người dân cung cấp để truy xét có căn cứ xử lý. Đồng thời, để ngăn chặn tình trạng học sinh đến trường bằng xe máy trên 50cm3, cùng phối hợp với các nhà trường trong tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh sát giao thông các địa phương còn kiểm tra, tuyên truyền, vận động các hộ dân xung quanh khu vực trường học không nhận giữ xe, đặc biệt xe máy trên 50cm3 do các em gửi. Tuy nhiên, theo không ít cán bộ xử lý thuộc Đội CSGT các địa phương, có nhiều trường hợp khi phụ huynh được mời đến phối hợp xử lý còn có những lời lẽ xúc phạm đến lực lượng, cho rằng con họ ở nhà ngoan, rồi giữ xe lấy gì để đi lại…

Tìm hiểu được biết, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người, nhất là lứa tuổi học sinh trong xây dựng văn hóa giao thông, vào dịp đầu các năm học, cũng là tháng ATGT, Ban ATGT tỉnh đều triển khai các hoạt động tuyên truyền.

Ông Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh cho biết: Hàng năm Ban ATGT tỉnh đều chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan ngoài xây dựng kịch bản tuyên truyền gồm các tiểu phẩm về an toàn giao thông, tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn và tổ chức thi đi sa hình… còn tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, gia đình và học sinh về việc nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Về phía các nhà trường, trên cơ sở kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đã tuyên truyền, nhắc nhở các em trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Nhiều trường đã ra thông báo cấm học sinh đi xe máy trên 50cm3 đến trường, đồng thời, phối hợp với CSGT tổ chức rà soát, kiểm tra, thu giữ phương tiện và xử phạt hành chính đối với học sinh đi xe máy trên 50cm3 đến trường khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo nhiều cán bộ quản lý, giáo viên các trường, bên cạnh những phụ huynh đồng tình xử lý con em vi phạm, vẫn còn nhiều ý kiến phản biện cho rằng, vi phạm ở lĩnh vực nào thì xử lý ở đó, cụ thể đã bị CSGT xử lý vi phạm an toàn giao thông thì không cớ gì lại liên quan đến nhà trường, nhất là việc xét, xếp loại hạnh kiểm.

Có thể thấy, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông là do ý thức của các em chưa cao, chưa nhận thức đầy đủ về Luật Giao thông đường bộ và nhà trường cũng rất khó quản lý, kiểm soát hành vi của các em ở ngoài giờ học. Bởi vậy, ngoài lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Thiết nghĩ, để các em chấp hành nghiêm các quy định về Luật Giao thông, cần sự nghiêm khắc từ các bậc phụ huynh, ngoài việc giáo dục, quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không giao xe cho các em, nhất là khi chưa đủ tuổi.