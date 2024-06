Nghệ An cuối tuần

Xã hội Bảo hiểm xã hội - An tâm cho mọi gia đình Đó là chủ đề chính của Tháng Vận động triển khai Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2024 với mục đích đẩy mạnh hoạt động truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Xác định công tác truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nỗ lực triển khai đa dạng các hình thức truyền thông nhằm đưa chính sách đến được với đông đảo người dân một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất.

Trong Tháng Vận động triển khai Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2024, 21/21 địa phương đã triển khai các hoạt động tuyên truyền trực quan như: lắp đặt các cụm pano, treo băng rôn, phướn tuyên truyền, cổ động chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với chủ đề: “Bảo hiểm xã hội - An tâm cho mọi gia đình” tại trụ sở Bảo hiểm xã hội các cấp, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; trên các trục đường chính của thành phố, huyện, thị xã.

Cán bộ BHXH Nghệ An phối hợp Bưu điện tỉnh ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2024. Ảnh: Nguyễn Đạo

Đặc biệt, nhằm thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân và người lao động, tạo tiền đề thúc đẩy công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong tháng 5 và các tháng tiếp theo, Bảo hiểm xã hội từ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động ra quân quy mô toàn tỉnh vào ngày 06/5. Trong ngày tổ chức Lễ ra quân, toàn tỉnh đã thành lập 490 tổ tư vấn trực tiếp tuyên truyền, tư vấn cho người dân tại các khu chợ, khu dân cư,…; Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, truyền thông theo nhóm nhỏ tại các khối, xóm, bản, làng, khu dân cư,… đã có 10.547 người dân được tiếp cận, tư vấn chính sách tại 881 điểm tuyên truyền.

Trang Fanpage, Zalo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện và trang cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tích cực đăng tải những hình ảnh đẹp, tuyên truyền những thông điệp hay, góp phần tạo được hiệu ứng lan tỏa chính sách.

Cán bộ BHXH Nghệ An, Bưu điện tỉnh phối hợp ra quân truyền truyền BHXH, BHYT năm 2024. Ảnh: Nguyễn Đạo “ Kết thúc ngày phát động ra quân, toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động được 691 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, 1.607 người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Đặc biệt, nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, ngành Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Liên đoàn Lao động, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tổ chức lồng ghép truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động cho công nhân, người lao động ngay tại đơn vị.

Cụ thể như tại huyện Nam Đàn (Công ty TNHH Haivina Kim Liên với 154 công nhân tham dự); thị xã Thái Hòa (Công ty TNHH Bắc Sơn với 140 công nhân tham dự); huyện Anh Sơn (Công ty TNHH Thủy lợi Tây Nam nghệ An với 65 công nhân tham dự), huyện Tân Kỳ (Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trường THCS tại 3 xã Đồng Văn, xã Tiên Kỳ, xã Phú Sơn với số lượng hơn 300 người tham dự).

“ Trong tháng 5/2024, toàn tỉnh đã tổ chức 126 hội nghị truyền thông phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế tự đóng với 5.910 người tham dự; thực hiện 792 cuộc tư vấn theo nhóm nhỏ với 10.825 người được tiếp cận, tư vấn.

Đại diện lãnh đạo BHXH Nghệ An, Bưu điện tỉnh và các ngành liên quan tại lễ ra quân tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2024. Ảnh: Nguyễn Đạo

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp Báo Nghệ An, Đài Phát thanh & Truyền hình Nghệ An xây dựng các bài viết, phóng sự tuyên truyền vai trò quan trọng của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; truyền thông các hoạt động nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trong Tháng vận động. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố, huyện, thị xã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm khẳng định vai trò của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; mức đóng, quyền lợi được hưởng khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế tự đóng; những lợi ích mà Đề án 06 đem lại cho người dân và những dịch vụ công thiết yếu của ngành Bảo hiểm xã hội; tiện ích khi nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân (ATM).

“ Trên 1.314 lượt phát thanh được tuyên truyền qua đài truyền thanh cơ sở và trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trong đó số lượt phát thanh về Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 982 lượt.

Toàn cảnh lễ ra quân tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2024. Ảnh: Nguyễn Đạo

Đăng tải, cập nhật ảnh bìa truyền thông chủ đề Tháng vận động năm 2024 trên Fanpage, Zalo OA Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện; Facebook cá nhân của viên chức, người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đăng tải, chia sẻ các tin, bài, phóng sự, video clip, các sản phẩm truyền thông của ngành, các hoạt động nổi bật của toàn ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh trong tổ chức các hoạt động truyền thông vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên môi trường Internet, mạng xã hội như: Fanpage, Zalo, YouTube để lan tỏa nội dung, ý nghĩa, lợi ích của các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Lãnh đạo BHXH tỉnh và Đoàn Thanh niên ra quân tuyên truyền BHXH, BHYT. Ảnh: Thanh Hiền “ Thực hiện tuyên truyền trên cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh 61 tin bài, văn bản, video liên quan đến chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; 234 tin bài, video clip trên môi trường mạng xã hội; đăng tải các sản phẩm truyền thông trên các trang mạng xã hội của cán bộ, viên chức 1.076 lượt.

Ông Hoàng Văn Minh – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Lễ ra quân được tổ chức đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh với các hoạt động truyền thông trực quan, tư vấn trực tiếp, trên hệ thống thông tấn báo chí, lan tỏa trên nền tảng công nghệ số, mạng xã hội đã đạt được mục tiêu thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn thể Nhân dân; nâng cao nhận thức của người dân về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước; qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân.

Bên cạnh đó, những hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận động trong Lễ ra quân đã tạo được dấu ấn quan trọng, là tiền đề thúc đẩy các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân (tháng 5) và thời gian tiếp theo.

Cán bộ BHXH Nghệ An phối hợp Bưu điện tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2024. Ảnh: Nguyễn Đạo Cán bộ BHXH Nghệ An phối hợp Bưu điện tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân tại chợ Quán Lau (TP Vinh). Ảnh: Nguyễn Đạo

Tính đến hết tháng 5/2024, toàn tỉnh đã có 3.039.673 người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, đạt 92,32% kế hoạch tạm giao năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Riêng trong tháng 5/2024 đã phát triển thêm 2.391 người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, 1.403 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, 11.287 người tham gia Bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, để hoàn thành được chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2024 vẫn là thách thức không nhỏ với ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh. Với sự quyết tâm của cán bộ, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội, cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là niềm tin của người dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước ngày một nâng cao sẽ là động lực to lớn giúp Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao./.