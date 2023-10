Bảo hiểm xã hội Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số, mang đến nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An, đặc biệt là việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã đạt được những kết quả quan trọng, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Nhiều tiện ích khi triển khai chuyển đổi số

Một trong những tiện ích thiết thực nhất đối với mỗi người dân đó là cài đặt ứng dụng “VssID - BHXH số” trên nền tảng thiết bị di động. Đây là 1 trong những ứng dụng mà ngành Bảo hiểm xã hội đã triển khai quyết liệt thời gian qua nhằm đem đến cho người dân sự tiện ích gắn với quyền lợi sát sườn của mỗi người khi tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình tham gia - thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; thực hiện các giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội; sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế… một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn cho người dân tra cứu thông tin BHXH trên ứng dụng VssID. Ảnh tư liệu: Thanh Hiền

Từ ngày được hướng dẫn cài đặt VssID, cán bộ hưu trí như chúng tôi có thể tiếp cận được với nhiều tiện ích mà trước đây chúng tôi không biết như theo dõi lịch sử khám, chữa bệnh, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội... Bà Nguyễn Thị Cúc - cán bộ hưu trí tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh

Ngoài việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh, người dân còn có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy. Việc làm này không chỉ góp phần giảm bớt áp lực cho nhân viên y tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nên đã được đông đảo người dân và các cơ sở khám, chữa bệnh ghi nhận, ủng hộ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành Công an, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế… để triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông (Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng); dịch vụ công trực tuyến “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” kết nối chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chia sẻ dữ liệu thẻ Bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh để phục vụ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế… tạo nhiều thuận lợi cho người dân và Doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Việc cài đặt VssID mang lại nhiều tiện ích cho người dân khi sử dụng. Ảnh: Thanh Thủy

Ông Lê Viết Thức – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: Đến nay, toàn bộ hệ thống phần mềm ứng dụng, dữ liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đều được quản lý, vận hành tập trung tại Trung tâm dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; hệ thống kênh truyền WAN từ Trung ương đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, hoàn thành việc chuyển đổi địa chỉ mạng IPv6.

100% nghiệp vụ của ngành thực hiện trên phần mềm ứng dụng; 100% công chức, viên chức và người lao động được định danh và cấp chữ ký số phục vụ quản lý và giải quyết các hoạt động nghiệp vụ; 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ được thực hiện trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice), được thống nhất; có kết nối, liên thông để gửi/nhận văn bản với các đơn vị, tổ chức; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (do Ban cơ yếu Chính phủ cấp).

Tra cứu thông tin BHXH, BHYT tại bộ phận một cửa BHXH Nghệ An. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kết nối với các cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh để tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; kết nối với các đơn vị sử dụng lao động giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua cổng thông tin điện tử đã mang lại nhiều tiện ích, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Những giải pháp trong công tác chuyển đổi số

Thời gian tới, để công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội, đặc biệt là việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp ngành Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện rà soát, cập nhật số định danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, đảm bảo 100% người tham gia được làm sạch dữ liệu, xác thực được với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đẩy mạnh việc thực hiện tra cứu thông tin bằng căn cước công dân gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế khi người dân đi khám, chữa bệnh.

Đẩy mạnh việc thực hiện liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng tiếp nhận Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế; đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh liên thông dữ liệu đúng thời gian quy định.

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa của BHXH Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công thiết yếu bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp, rộng rãi đến người dân, tăng cường thời lượng tuyên truyền.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng số lượng dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06; kiểm tra công tác triển khai thực hiện dịch vụ công thiết yếu tại các huyện, thị xã chưa phát sinh hồ sơ.