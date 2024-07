Xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần đảm bảo an sinh bền vững cho người dân 6 tháng đầu năm 2024, cùng với những tín hiệu tích cực trong sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Nghệ An đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo an sinh bền vững cho nhân dân, ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả nổi bật

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn do khách quan và chủ quan, tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban, ngành và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Nhận thức của người sử dụng lao động và nhân dân về tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong đời sống ngày càng được nâng cao.

Cán bộ BHXH Nghệ An phối hợp nhân viên thu BHXH phường Trung Đô trao sổ BHXH cho người dân tại nhà. Ảnh: Thanh Hiền

Cùng với đó, là sự nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm, chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của tập thể công chức, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An.

Những thành tố trên đã góp phần cộng hưởng, tạo nên những “mảng sáng” trong bức tranh an sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

BHXH 6 tháng đầu năm 2024. Kỹ thuật: Hữu Quân

Nổi bật trong kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An là công tác thu và phát triển người tham gia. Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện kịch bản phát triển người tham gia, đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024.

Trong đó, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia, đôn đốc thu cho bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã; Điều tra, khai thác dữ liệu từ cơ quan Thuế; Triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; Tổ chức các hội nghị, các cuộc tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhóm người dân tộc thiểu số trước đây thuộc diện được ngân sách Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế mà nay không còn thuộc diện được ngân sách Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tham gia bảo hiểm y tế trở lại theo các nhóm người tham gia khác.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thu trên 4.864 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 5,9% so với tỷ lệ thu phân kỳ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Tổng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chiếm 3,3% số phải thu, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái (3,5%). Toàn tỉnh đã có 457.030 lượt người dân đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là trên 2.521 tỷ đồng. Giải quyết 81.606 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Một buổi tuyên truyền BHXH, BHYT của cán bộ BHXH huyện Nghi Lộc. Ảnh: CSCC

Triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhóm giải pháp thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, như: Gửi thông báo đôn đốc tới đơn vị chậm đóng; chuyên quản trực tiếp đôn đốc đơn vị; mời các đơn vị lên làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội; thanh tra chuyên ngành đột xuất đơn vị chậm đóng; đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An danh sách các đơn vị chậm đóng, không chấp hành kết luận thanh tra…

Tập trung cho 6 nhóm giải pháp trong thời gian tới

Kết thúc nửa chặng đường của năm 2024, các chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cơ bản đều tăng so với cùng kỳ năm 2023; Quyền lợi của người tham gia được đảm bảo; Việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ngày càng nhanh chóng, thuận tiện; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đúng kế hoạch theo nội dung tại Đề án 06 của Chính phủ;… Đây là cơ sở, tạo đà để Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Ông Hoàng Văn Minh – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: Để hoàn thành mục tiêu năm 2024, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các giải pháp đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An sẽ tập trung vào một số nhóm giải pháp:

Cán bộ BHXH huyện Hưng Nguyên đến tận nhà người dân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: CSCC

Thứ nhất, bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tăng cường báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo các cấp; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp, kế hoạch, kịch bản đã ban hành từ đầu năm. Đảm bảo giải quyết, chi trả đầy đủ kịp thời các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân.

Thứ ba, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; tiếp tục mở rộng việc cài đặt ứng dụng VssID, giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; vận động, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Người dân đến đăng ký tham gia BHXH, BHYT tại Bưu điện xã Nghi Phú (TP. Vinh). Ảnh: Đức Anh

Thứ tư, chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; góp phần giảm tối đa tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thứ năm, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng vùng miền, phong tục tập quán truyền thống, văn hóa của từng nhóm dân cư. Chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet, đảm bảo người dân tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ sáu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đảm bảo thực hiện tốt nhất các chế độ, chính sách cho đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025)”./.