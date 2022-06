Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Nỗ lực hướng tới mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã tích cực phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đưa các chính sách Bảo hiểm Y tế vào cuộc sống, từ đó, nâng cao nhận thức của người dân về Bảo hiểm Y tế, hướng tới Bảo hiểm Y tế toàn dân.

Nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực vì lợi ích người dân

Tính đến hết tháng 5/2022, toàn tỉnh có 2.978.191 người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, số người tham gia Bảo hiểm Y tế là 2.871.932 người, tăng 61.600 người (tăng 2,19%) so với cuối năm 2021, đạt 96,30% chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, đạt tỷ lệ bao phủ 91,22% dân số.

Có được kết quả đó, BHXH tỉnh Nghệ An đã có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện chính sách. Cụ thể: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, trong đó, nổi bật nhất là tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An năm 2022; Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Nghệ An chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Hằng tháng, phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An xây dựng các bài viết, phóng sự, chương trình phỏng vấn để tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, tích cực đăng tải, chia sẻ các nội dung tuyên truyền chính sách trên Cổng Thông tin điện tử và fanpage Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook...

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Nghệ An cũng tăng cường các hình thức truyền thông gián tiếp để đưa chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế đến gần hơn nữa với mọi người dân như: Lắp đặt áp phích tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế với nhiều thông điệp ý nghĩa ngay trước trụ sở UBND các xã, phường; tăng thời lượng các bài đọc tuyên truyền chính sách trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở...

Đặc biệt, trong tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với hệ thống Bưu điện tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân năm 2022 trên quy mô toàn tỉnh. Kết quả, phát triển được 1.322 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và 2.222 người tham gia Bảo hiểm Y tế hộ gia đình.

Đẩy mạnh phát triển người tham gia Bảo hiểm Y tế

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của chính sách Bảo hiểm Y tế , chị Nguyễn Thị Thu ở xã Nghi Phú (TP. Vinh) đã quyết định đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế hộ gia đình cho cả nhà.

"Được cán bộ thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế xã tuyên truyền, tôi thấy việc tham gia Bảo hiểm Y tế rất quan trọng. Nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật, chúng tôi không phải lo lắng về chi phí khám, chữa bệnh nữa. Có thẻ Bảo hiểm Y tế trong tay tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều”, chị Thu chia sẻ.

Để ngày càng có nhiều người dân tham gia và thụ hưởng chính sách Bảo hiểm Y tế, ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để phát triển người tham gia Bảo hiểm Y tế như: Ban hành kịch bản phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế gắn với giao chỉ tiêu phát triển cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã; rà soát, nắm bắt các dự án trên địa bàn sẽ đi vào hoạt động trong năm và các công ty lớn sẽ mở rộng quy mô sản xuất để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động kịp thời; hằng tháng thông báo tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện, đề ra các giải pháp kịp thời để toàn tỉnh thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh rà soát, phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trên cơ sở dữ liệu ngành Thuế cung cấp hằng năm; thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá các nhóm tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế và kịp thời có giải pháp đối với những nhóm người tham gia bị giảm. Bên cạnh đó, phối hợp với UBND phường xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Bưu điện tổ chức tuyên truyền trực tiếp chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế tại các xã, phường, thị trấn và vận động người dân tham gia.

Phấn đấu đến năm 2045 có 100% dân số tham gia Bảo hiểm Y tế

Dự báo thời gian tới, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tác động của thiên tai, để từng bước hoàn thành mục tiêu tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 95% vào năm 2025, đạt 98,56% vào năm 2030; đến năm 2045 phấn đấu 100% dân số tham gia Bảo hiểm Y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm. Cụ thể:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế; Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế , đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nhiều hình thức phong phú để tiếp cận đông đảo nhân dân và người lao động.

Kêu gọi công nhân, viên chức toàn ngành và các đơn vị, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh, sinh viên đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế đảm bảo 100% theo đúng quy định của luật.

Kiện toàn và vận hành có hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế.

Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng tuyên truyền, vận động cho nhân viên thu theo hướng chuyên nghiệp.