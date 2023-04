Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế giai đoạn 2023-2025

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Quy chế quy định rõ nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm thực hiện của Bảo hiểm xã hội Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An và các đơn vị trực thuộc.

Chiều 12/4, liên ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025.

Tại hội nghị, các bên cùng tiến hành đánh giá công tác thực hiện phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2023.

Theo đó: Trong 3 năm qua, thực hiện Quy chế phối hợp số 2606/LN-YT-BHXH được ký kết vào ngày 30/11/2020, liên ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hợp lý, an toàn và hiệu quả; tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cho hai ngành cần được xem xét, giải quyết để có được sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới như về quản lý nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giải quyết các tồn đọng trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh…

Để nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, Sở Y tế Nghệ An và Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã thực hiện ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025.

Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025 gồm có 3 chương, 9 điều; quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Quy chế đề ra các nội dung phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế.../.