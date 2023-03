Nghệ An: Tập trung các giải pháp phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Năm 2023 được dự báo còn nhiều biến động về lao động và việc làm, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc mở rộng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Theo đó, ngay từ những tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai các giải pháp để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Nhiều khó khăn, thách thức

Tính đến hết tháng 12/2022, toàn tỉnh có 2.987.523 người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó: Số người tham gia Bảo hiểm xã hội là 374.444 người, đạt tỷ lệ so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 21,7%, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 0,89%; Số người tham gia Bảo hiểm y tế là 2.877.863 người, đạt tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế là 92% so với dân số, hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao; Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là 243.571 người, đạt tỷ lệ so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 14,12%, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 0,79%.

Ông Lê Viết Thức - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An chia sẻ: Mặc dù những kết quả đạt được của năm 2022 rất khả quan, song công tác phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 vẫn còn không ít khó khăn, thách thức ở phía trước như: Tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động khó lường sẽ tác động đến thị trường lao động năm 2023, các dự án, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa đi vào hoạt động; Việc tăng mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức chuẩn nghèo nông thôn mới được quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ khiến công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn khi mức đóng thấp nhất tăng hơn hai lần so với mức cũ.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng chịu ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách đối với người dân tại các vùng bãi ngang ven biển và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay vẫn còn hơn 80 nghìn người chưa tham gia Bảo hiểm y tế trở lại do đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, từ ngày 01/07/2023 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, tương ứng mức đóng Bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ tăng thêm 167.400 đồng/thẻ (thời hạn 12 tháng) do đó, sẽ càng khó khăn trong công tác mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm y tế.

Tập trung quyết liệt các giải pháp đồng bộ

Lường trước những khó khăn đó, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch, kịch bản phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2023. Đồng thời chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

Tại Diễn Châu, với phương thức “bám làng, bám dân” linh hoạt đã giúp Bảo hiểm xã hội huyện Diễn Châu liên tục tạo đột phá trong việc mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, nổi bật nhất là các hoạt động tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được tổ chức tại các khu dân cư. Với những hình ảnh so sánh chân thực, người thật, việc thật được đưa vào để minh chứng cho những lợi ích lâu dài khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đã giải tỏa được những băn khoăn của người dân bấy lâu nay. Điều này giúp người dân nhận thấy rõ hơn tính nhân văn và quyền lợi từ chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Sau khi tham gia buổi tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện tôi đã hiểu ra nhiều vấn đề mà lâu nay bản thân còn băn khoăn, tôi thấy chính sách Bảo hiểm xã hội rất quan trọng với người dân, không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội khi tuổi già sức yếu. Anh Trần Văn Hải - xóm 1, xã Diễn Thịnh (Diễn Châu)

Ông Đào Văn Đàn - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Diễn Châu cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện Diễn Châu đã tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện và Ban chỉ đạo tại 37/37 xã, thị trấn tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, chỉ ra những khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện trong năm 2023. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới nhân viên thu…

Để hoàn thành mục tiêu về phát triển người tham gia năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn xác định đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu. Vì thế, ngay từ những tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan tổ chức ra quân đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, tuyên truyền trực tiếp bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tờ gấp; tư vấn, giải đáp vướng mắc của người dân tại các hội nghị tuyên truyền, các hoạt động truyền thông theo nhóm nhỏ. Ông Lê Thiết Hùng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn

Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An nhấn mạnh: Năm 2023, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đặt mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 24,9%, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế là 93%. Để hoàn thành mục tiêu trên, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh, cần có sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bảo hiểm xã hội Nghệ An sẽ tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh và tích cực phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong việc triển khai thực hiện chính Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến người dân. Trong đó, chú trọng về chất lượng nội dung và đa dạng về hình thức tuyên truyền, đảm bảo nhân dân và người lao động dễ dàng tiếp cận với các chính sách. Đồng thời, tiếp tục phát động phong trào trong cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành và kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm để quyên góp, tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm tăng nhanh tỷ lệ bao phủ, hướng tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ mức đóng cho người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các nhóm chủ thể chưa được ngân sách nhà nước đóng Bảo hiểm y tế./.