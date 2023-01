Báo Nghệ An, Bưu điện Nghệ An trao quà Tết tặng người nghèo phường Hưng Phúc (TP. Vinh)

(Baonghean) - Đến hết năm 2022, Nghệ An dự kiến có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 75,18%). Xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An tiếp tục đi vào chiều sâu, chú trọng mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tôn vinh những giá trị văn hóa làng, xã…

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, phong trào dựng nêu đón Tết trở nên phổ biến từ nông thôn đến thành thị ở Nghệ An. Từ sau Rằm tháng Chạp đã có rất nhiều gia đình dựng nêu, nên thị trường tre làm cây nêu, đèn nháy, đèn lồng trang trí nêu khá chạy hàng…

(Baonghean.vn) - Chống tham nhũng, tiêu cực là “cuộc chiến ”bền bỉ, lâu dài, gay go, quyết liệt. Nó củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo động lực động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Thế nhưng, các thế lực thù địch lại đang rêu rao “chống tham nhũng kìm hãm sự phát triển kinh tế”.

(Baonghean.vn) - Trong năm 2023, Nga sẽ phải cân bằng giữa 2 quan điểm chính trị: xung đột quân sự gay gắt và nỗ lực giảm leo thang. Tổng thống Putin sẽ bị giằng co giữa: cố gắng tấn công Kiev, từ đó chấm dứt chiến tranh, hoặc bắt đầu đề xuất đàm phán.

(Baonghean.vn) - Chiều 10/1, nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Chiều 10/1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH và quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

(Baonghean.vn) - Nhiều người nghĩ trận bán kết 1 lượt về giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Indonesia sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn cho thầy trò ông Park Hang-seo, lý do chủ yếu là những gì đã thấy trong trận lượt đi vô vọng trên sân khách và lịch sử 26 năm không thắng đeo đẳng.

(Baonghean.vn) - Ngày 10/1, Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

(Baonghean.vn) - Sáng 10/1, Báo Nghệ An phối hợp với Viettel Nghệ An tổ chức chương trình trao quà Tết Vì người nghèo tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh và xã Quang Sơn, huyện Đô Lương.

(Baonghean.vn) - Sáng 10/1, tại UBND xã Sơn Hải, Tòa án Nhân dân huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, công khai đối tượng Hồ Văn Hải (SN 1994), trú tại thôn 11, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

(Baonghean.vn) - Thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Nghệ An là một trong những đơn vị, địa phương có số lượng tổ chức Đảng, đảng viên được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra tiến hành kiểm tra nhiều nhất trong cả nước.

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, sáng 10/1, đoàn công tác Báo Nghệ An do Phó Tổng Biên tập Trần Văn Hùng dẫn đầu cùng đại diện Công đoàn Báo Nghệ An đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu ở xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên).