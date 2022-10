Báo Nghệ An chở nhu yếu phẩm của độc giả hỗ trợ vùng lũ quét Kỳ Sơn

(Baonghean.vn)- Đêm 3/10, chuyến xe xuất phát từ Báo Nghệ An, chở nhu yếu phẩm, đồ dùng của độc giả gửi tới đồng bào vùng lũ quét Kỳ Sơn.

Mờ sáng 4/10, chuyến xe của nhà phân phối Huy Hoàng có mặt tại thị trấn Mường Xén. Số nhu yếu phẩm gồm 150 thùng nước sạch, 58 túi gạo, nước mắm, mì chính, mì tôm, sách vở... do các độc giả của Báo Nghệ An ở Lớp Tiếng Đức Daf. Vinh, độc giả Long Sơn, Ngân Khánh... gửi qua Báo Nghệ An để chuyển tới đồng bào vùng lũ quét Kỳ Sơn.

Số nhu yếu phẩm này được phóng viên Báo Nghệ An cùng các cơ quan chức năng của huyện Kỳ Sơn gửi tới người dân đang bị cô lập ở các bản Sơn Hà, Hòa Sơn và một số bản đang bị cô lập ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn).

Theo khảo sát của Báo Nghệ An, vì trận lũ đã cuốn trôi hầu hết lúa gạo, đồ đạc sinh hoạt và nhà cửa của các hộ dân nên hiện nay, người dân ở các bản vùng lũ quét đang cần lương thực như gạo, nếp, nước mắm, dầu ăn, muối, chăn màn, đặc biệt là nước uống. Sau đó là đồ dùng sinh hoạt như bàn ghế, tủ giường và sửa chữa hoặc làm nhà mới...

Vì dòng nước lũ đang chảy cuồn cuộn nên lực lượng chức năng buộc phải bắc cầu tạm và chia nhỏ các túi hàng cứu trợ để tiếp cận người dân 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà.

Sơn Hà, Hòa Sơn là hai bản bị ảnh hưởng trực tiếp của trận lũ kinh hoàng vào đêm 1, sáng 2/10. Theo thống kê, tại huyện Kỳ Sơn, lũ ống đã cuốn trôi 56 nhà, ngập và hư hỏng 186 nhà, cô lập 236 hộ và 966 nhân khẩu ở xã Tạ Cà và thị trấn Mường Xén. 2 ôtô bị cuốn trôi, 10 ôtô bị vùi lấp. Đường từ Mường Xén đi xã Tây Sơn, quốc lộ 7 kết nối từ huyện Diễn Châu lên cửa khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn, bị sạt lở, gây ách tắc.