Thời sự Báo Nghệ An đoạt giải Ba Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại Tối 3/11, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Tham dự Lễ trao giải có Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Mai Văn Chính - Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lại Xuân Môn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đông Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: Quang An

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại là sự kiện cấp quốc gia diễn ra hàng năm, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 với mục đích ghi nhận, tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối ngoại, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang An

Năm 2024 đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại. Và cho đến nay, Giải thưởng đã khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống các giải thưởng quốc gia uy tín của Việt Nam, là diễn đàn để những người yêu Việt Nam, ủng hộ Việt Nam sáng tạo và lan tỏa hình ảnh Việt Nam, giá trị Việt Nam, trí tuệ Việt Nam ra thế giới.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã biểu dương và chúc mừng các tác giả đạt giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Nhấn mạnh, lễ trao giải năm nay là năm đặc biệt, kỷ niệm 10 năm giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ra đời. Lễ trao giải không chỉ có ý nghĩa tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, mà còn là dịp để nhìn lại một năm thành công của công tác thông tin đối ngoại, góp phần kể những câu chuyện hấp dẫn, sinh động về Việt Nam trên mọi lĩnh vực với bạn bè quốc tế.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Quang An

Sau hơn 4 tháng phát động, giải thưởng đã nhận được 1.289 tác phẩm/sản phẩm. Chủ đề của các tác phẩm/sản phẩm năm nay tiếp tục bao quát đầy đủ các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa… quan trọng, thành tựu của đất nước trên mọi lĩnh vực; thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề ưu tiên phát triển hiện nay như: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh…; giới thiệu quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Quang An

Hình thức thể hiện đa dạng, hiện đại, tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông mới (đối với các tác phẩm/sản phẩm hạng mục video clip). Các tác phẩm/sản phẩm của người nước ngoài thể hiện được tầm nhìn sâu, tích cực, đa khía cạnh về các hoạt động đối ngoại của Việt Nam, về quan hệ Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, về sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến thú vị, về lịch sử và nền văn hóa lâu đời của Việt Nam.

Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 109 tác phẩm/sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba, 49 giải Khuyến khích cho 10 hạng mục.

Phóng viên Nguyễn Hoài Thu đại diện nhóm tác giả Báo Nghệ An nhận giải tại buổi lễ. Ảnh: Quang An

Nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt giải Ba giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. Ảnh: Quang An

Tại lễ trao giải năm nay, Báo Nghệ An vinh dự có tác phẩm đạt giải Ba: “Đưa sản phẩm OCOP Nghệ An vươn ra thế giới” của nhóm tác giả: Trần Châu Lan, Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thị Phú Hương, Ngô Quang An.