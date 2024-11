Xây dựng Đảng Báo Nghệ An mời viết bài cho các ấn phẩm chào năm mới, đón Xuân Ất Tỵ 2025 Ban Biên tập Báo Nghệ An trân trọng kính mời các nhà báo, nhà nghiên cứu, bạn đọc, các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh và nước ngoài tham gia viết bài cho các ấn phẩm đặc biệt số Tết Dương lịch và số Tết Âm lịch chào năm mới, đón Xuân Ất Tỵ 2025.

Bìa các số báo Tết Dương lịch và số Xuân Giáp Thìn 2024

Yêu cầu về nội dung như sau:

1- Số Tết Dương Lịch chào năm mới 2025

Chủ đề: “2025 - Thời cơ & Hành động”

- Tin, bài có lối viết chân thực, lôi cuốn tập trung phản ánh về các lĩnh vực: Kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Khí thế thi đua tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thế và lực bước vào kỷ nguyên mới của quê hương Bác Hồ...

- Thông tin phản ánh về những thành tựu, mô hình điển hình có sức lan tỏa cao trong phát triển kinh tế - xã hội; những gương người tốt, việc tốt; gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các bài viết, tranh ảnh... có nội dung cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh quê hương Bác nói riêng...

- Các thông tin nổi bật trong nước; về thành tựu đối ngoại, vị thế Việt Nam trên trường Quốc tế.

2- Số Tết âm lịch chào Xuân Ất Tỵ

Chủ đề: “Chào Xuân Ất Tỵ 2025: Hòa nhịp kỷ nguyên mới”

-Bình luận về các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; tinh thần hưởng ứng quan điểm lãnh đạo của đồng chí về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

-- Các bài viết chính luận, chuyên sâu về xây dựng văn hóa xứ Nghệ, con người Nghệ An trong văn hóa dân tộc Việt Nam.

- Các bài viết về bản sắc phong hóa các dân tộc, vùng miền của Nghệ An; không khí đón Tết cổ truyền; mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương đất nước đổi mới; thể loại gồm bút ký, tùy bút, phóng sự; bình luận văn chương, sáng tác truyện, thơ, câu đối, tranh, ảnh...

- Thông tin sinh động về cuộc sống, tình cảm hướng về quê hương của người Nghệ An xa quê (trong nước, nước ngoài).

Yêu cầu chung:

Nội dung bài viết ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, có hình ảnh minh họa, tư liệu sống động, chính xác; ưu tiên những đề tài, nội dung mới.

Ghi rõ: - Bài gửi Báo Nghệ An số báo Dương lịch 2025; - Bài gửi Báo Nghệ An số báo Âm lịch Xuân Ất Tỵ 2025.

Không cùng lúc gửi cho báo khác

Có số điện thoại của tác giả bài viết để Tòa soạn tiện trao đổi khi cần.

Thời gian nhận tin, bài:

- Số Tết Dương lịch: Từ nay đến hết ngày 12/12/2024.

- Số Tết Âm lịch: Từ nay đến hết ngày 15/12/2024.

Địa chỉ gửi bài: thukybaotet@gmail.com; hoặc liên hệ qua Phòng Bạn đọc - Báo Nghệ An - số 378 - đại lộ Lê Nin - thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; ĐT: 02383.843.124.

Báo Nghệ An mong muốn nhận được các tác phẩm có chất lượng của quý bạn đọc gần xa cùng quý cộng tác viên và sẽ đăng tải với sự trân trọng nhất!