Xã hội Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2025

Chiều 16/1, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2025; tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập cùng các đồng chí trong Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Quang cảnh Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025; tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Dấu ấn ứng dụng công nghệ số

Năm 2024, các phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy các hoạt động của cơ quan và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ đó, trong số 20 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Đảng bộ Báo Nghệ An đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, tập trung đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là nâng cao chất lượng các ấn phẩm, xây dựng nhiều sản phẩm truyền thông số, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, hấp dẫn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Nhà báo đã tích cực, hăng hái tham gia các phong trào và hoạt động thiết thực, hiệu quả, được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2024. Ảnh: Đức Anh

Trong công tác xuất bản, Báo Nghệ An tiếp tục phát triển theo hướng báo chí đa nền tảng và triển khai toàn diện Đề án "Phát triển toàn diện Báo Nghệ An gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2027, có tính đến năm 2030" đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Nghệ An trình bày báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Ảnh: Đức Anh

Tính đến ngày 31/12/2024, công tác xuất bản báo in, báo điện tử và các hạ tầng kỹ thuật được đảm bảo chất lượng; tin, bài được cập nhật kịp thời trên báo điện tử và các nền tảng số của Báo Nghệ An. Đặc biệt, Báo Nghệ An phối hợp với OneCMS xây dựng giao diện mới tích hợp báo in và báo điện tử, đưa vào sử dụng từ ngày 28/5/2024. Giao diện báo điện tử mới được thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều tính năng vượt trội, ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, đánh dấu bước tiến về tích hợp dữ liệu và công nghệ số vào hoạt động xuất bản, nhằm mang lại giá trị và lợi ích lớn hơn cho công chúng.





Ngoài ra, Báo Nghệ An đã xây dựng và ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An” và chuyên trang “Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930–1931”. Kênh truyền hình Báo Nghệ An và các kênh trên mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Về công tác xã hội, năm 2024, Báo Nghệ An đã kêu gọi, kết nối với các cá nhân, đơn vị hảo tâm để tổ chức tặng quà Tết Giáp Thìn cho hàng trăm hộ gia đình nghèo ở các huyện Tương Dương, Yên Thành, Hưng Nguyên, Thanh Chương, với tổng trị giá 320 triệu đồng. Báo cũng vận động tài trợ gần 1 tỷ đồng cho Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng lần thứ 26 năm 2024 và xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ nghèo tại huyện Tương Dương, Yên Thành và Thanh Chương. Tổng số tiền hoạt động xã hội của Báo trong năm 2024 ước đạt gần 1,952 tỷ đồng.

Năm 2024, tập thể Báo Nghệ An vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì “Thành tích xuất sắc trong thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023”; UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì “Thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Tết Vì người nghèo năm 2024 và hoạt động từ thiện năm 2023”. Ngoài ra, 3 tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 29 cá nhân được UBND tỉnh cùng các bộ, ban, ngành trao tặng Bằng khen, Giấy khen. Về giải báo chí, trong năm 2024, Báo Nghệ An đạt tổng cộng 63 giải báo chí, tăng 12 giải so với năm 2023. Trong đó, có 19 giải do các bộ, ngành Trung ương tổ chức và 44 giải do tỉnh và các đơn vị cấp tỉnh tổ chức.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung để tuyên truyền hiệu quả

Năm 2025, Báo Nghệ An tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Đề án “Nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua để phân công trách nhiệm cụ thể, khoa học cho từng thành viên thực hiện.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Anh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung để tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó, tập trung tuyên truyền những chủ đề lớn, các ngày lễ lớn trong năm 2025; tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, ngành, các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng với đó, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, cách thức mở rộng tương tác của báo Nghệ An điện tử nhằm tăng lượt truy cập; đổi mới cách thức trình bày nhật báo, giữ vững và phát huy thương hiệu Báo Nghệ An.

Lãnh đạo Phòng Văn xã phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo công khai kết quả hoạt động tài chính, công tác thi đua, công tác thanh tra nhân dân, tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi quy chế và các ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An trong năm qua để đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Báo Nghệ An là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức Nghệ An.

Báo Nghệ An tặng quà tri ân đồng chí Đào Thị Thanh Mai - người đã có 24 năm gắn bó với các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An, trong đó có Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An cũng định hướng 10 nhiệm vụ trọng tâm đối với công đoàn cơ sở Báo Nghệ An, trong đó nổi bật là tiếp tục phát động đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; thi đua xây dựng văn hóa công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và các phong trào mang tính đặc thù của đơn vị như "Bài viết hay, trang báo đẹp", xây dựng hình ảnh người làm báo "Tâm sáng - lòng trong - bút sắc".

Trao tặng Danh hiệu "Tập thể Lao động Xuất sắc" của UBND tỉnh cho Phòng Pháp luật – Bạn đọc và Phòng Kinh tế. Ảnh: Đức Anh

Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể Phòng Pháp luật – Bạn đọc và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023 đến 2024.Ảnh: Đức Anh

Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 7 nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải báo chí tại các cuộc thi do các bộ, ngành Trung ương tổ chức. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, tham gia, phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ/chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 – 2030…

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trao Giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiệp vụ và công tác Hội năm 2024. Ảnh: Đức Anh