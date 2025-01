Xã hội

Hướng đi mới từ báo chí dữ liệu trên Báo Nghệ An

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà, Báo Nghệ An còn không ngừng đổi mới, phát triển theo hướng báo chí đa nền tảng. Đặc biệt, việc xây dựng báo chí dữ liệu là hướng đi mới được Báo Nghệ An quan tâm.