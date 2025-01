Xã hội Báo Nghệ An và BIDV Chi nhánh Nghệ An trao quà Tết cho hộ nghèo ở huyện Hưng Nguyên Chiều 22/1, Báo Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Nghệ An tổ chức chương trình trao quà Tết người nghèo Xuân Ất Tỵ tại xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên).

Tham dự hoạt động trao quà có đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; ông Hoàng Khánh Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Nghệ An và lãnh đạo xã Hưng Nghĩa.



Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, ông Hoàng Khánh Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Nghệ An trao biển tượng trưng số quà cho các hộ dân. Ảnh: Thu Hương



Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Ất Tỵ 2025; phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái” của dân tộc, Báo Nghệ An đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An trao tặng 60 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt) cho 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hưng Nghĩa. Số tiền này do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An tài trợ.



Ông Hoàng Khánh Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Nghệ An trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Hưng Nghĩa. Ảnh: Thu Hương



Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, ông Hoàng Khánh Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Nghệ An trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Hưng Nghĩa. Ảnh: Thu Hương



Thay mặt chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Quý - Bí thư Chi bộ xóm 2, xã Hưng Nghĩa chân thành cảm ơn sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần của Báo Nghệ An và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An đã hỗ trợ kịp thời giúp các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2025 vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Thu Hương

Với những phần quà ấm áp nghĩa tình, đồng chí Trần Văn Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời hy vọng sẽ phần nào hỗ trợ cho các gia đình có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp.

Được biết, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV- Chi nhánh Nghệ An đã đồng hành chương trình "Nghĩa tình dòng Lam - Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ" 2,8 tỷ đồng.