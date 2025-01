Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự Hội nghị Cộng tác viên Báo Nghệ An năm 2025 Chiều 16/1, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Cảnh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Bùi Sỹ Hoa - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí, và hơn 100 cộng tác viên tiêu biểu của Báo Nghệ An...

Đội ngũ cộng tác viên hùng hậu

Các đại biểu trao đổi bên lề trước thềm hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đạo

Hiện nay, Báo Nghệ An có lực lượng cộng tác viên khá hùng hậu với hơn 500 người, trong đó, đội ngũ cộng tác viên tích cực và thường xuyên trong tỉnh có khoảng 300 người, mở rộng đến các ngành, địa phương và hơn 100 cộng tác viên ngoài tỉnh đang công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Có nhiều cộng tác viên có tác phẩm xuất hiện trên báo một cách đều đặn, có "thương hiệu" trong lòng bạn đọc.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An thông tin về công tác cộng tác viên của toà soạn trong năm 2024. Ảnh: Thành Cường

Việc quan tâm xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên giúp Báo Nghệ An có nhiều tuyến tin, bài toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều vấn đề dư luận quan tâm, vấn đề bức xúc ở cơ sở được cộng tác viên phản ánh khách quan, kịp thời trên các ấn phẩm của báo đáp ứng tính thời sự và nhu cầu của bạn đọc, góp phần quan trọng tạo hiệu ứng, hiệu quả tuyên truyền, định hướng thông tin.

Hiện nay, lượng tin của các cộng tác viên chiếm gần 50% số lượng tin, bài xuất bản trên các ấn phẩm và nền tảng số của báo. Nhiều cộng tác viên đã chủ động tiếp cận công nghệ làm báo mới, áp dụng các hình thức báo chí đa phương tiện trong thể hiện tin, bài.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và Ban Biên tập Báo Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các cộng tác viên. Ảnh: Nguyễn Đạo

Trong năm qua, Thư ký toà soạn và các phòng chuyên môn đã tăng cường tương tác, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ trực tiếp với đội ngũ cộng tác viên nhờ vậy chất lượng tin, bài và tiến độ xuất bản được đảm bảo.

Các cộng tác viên thân thiết của Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Cầu nối vững chắc giữa chính quyền với người dân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò của Báo Nghệ An trong năm 2024. Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng Báo Nghệ An đã không ngừng nỗ lực, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Các cộng tác viên của Báo Nghệ An đến từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Ảnh: Thành Cường

Báo Nghệ An đã tiếp tục phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân. Báo đã phản ánh chân thực, sâu sắc những vấn đề thực tiễn, kịp thời lan toả các giá trị tích cực và là cầu nối vững chắc giữa chính quyền với người dân.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Biên tập Báo Nghệ An và cộng tác viên. Ảnh: Thành Cường

Những bài viết của Báo Nghệ An không chỉ phản ánh đúng và trúng các vấn đề mà xã hội quan tâm, mà còn góp phần thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo nên sự đồng thuận và niềm tin vào các chính sách của Đảng và Nhà nước. Báo Nghệ An cũng là đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số, đổi mới quy trình sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin.

Đặc biệt, sự ra đời của 2 chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An và Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, ra mắt giao diện mới trong năm 2024 là những thành tích đáng tự hào, phản ánh tinh thần sáng tạo, tiên phong và quyết tâm đổi mới của tập thể Báo Nghệ An...

Các cộng tác viên tham gia hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cộng tác viên, những người luôn sát cánh, đồng hành với Báo Nghệ An trong thời gian qua. Đây chính là cầu nối giúp Báo Nghệ An có khả năng bao quát không gian tác nghiệp rộng lớn... Những bài viết, hình ảnh, thông tin được gửi về từ các cộng tác viên không chỉ làm phong phú nội dung, chất lượng các ấn phẩm, mà còn giúp Báo Nghệ An thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, lan tỏa các giá trị tích cực và thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng...

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: "Thành công của Báo Nghệ An không chỉ là niềm vinh dự của Báo mà còn là của các cộng tác viên, của công chúng, cũng là niềm tự hào của những người làm công tác chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền của tỉnh nhà". Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng yêu cầu, bước sang năm 2025, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Báo Nghệ An cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, như: Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; thu hút đầu tư, cải cách hành chính của tỉnh; tiếp tục phát huy công tác chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ kinh tế báo chí, tạo nguồn lực bền vững phục vụ cho sự phát triển lâu dài của Báo Nghệ An.

Nâng cao kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện

Trong điều kiện cạnh tranh về thông tin ngày càng khốc liệt, Báo Nghệ An xác định tiếp tục phát triển theo hướng báo chí đa nền tảng với quan điểm “ở đâu có người Nghệ ở đó có Báo Nghệ An”. Chính vì vậy, ngoài lực lượng phóng viên, biên tập viên tại tòa soạn, Báo Nghệ An đã và đang xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên theo 3 nhóm: Cộng tác viên sản xuất nội dung; Cộng tác viên SEO phân phối nội dung, Cộng tác viên tương tác, lan tỏa thông tin trên các nền tảng...

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn các cộng tác viên tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp cho toà soạn phục vụ cho việc đổi mới, nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh: Ban Biên tập Báo Nghệ An quyết tâm cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2027, có tính đến năm 2030 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua; Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, cách thức mở rộng tương tác của báo Nghệ An điện tử nhằm tăng lượt truy cập; Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng của các ấn phẩm theo phương châm nhanh – chính xác – hấp dẫn nhằm giữ vững và phát huy thương hiệu Báo Nghệ An. Để thực hiện được các nhiệm vụ này, có vai trò quan trọng của đội ngũ cộng tác viên - những người được ví như lực lượng "phóng viên ngoài toà soạn".

Các đồng chí: Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hoá xã hội (HĐND tỉnh); Lê Thu Hiền - Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh; Quang Văn Đặng - Bí thư Đảng uỷ xã Yên Tĩnh (Tương Dương); Thân Văn Khanh - Trưởng phòng Hành chính - Thuỷ sản, Chi cục Thuỷ sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An, tham dự Tọa đàm tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn các cộng tác viên tiếp tục nâng cao kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện, tích cực bám địa bàn, bám ngành, bám cơ sở để có những tuyến tin, bài hay, mới, nóng, nhất là những thông tin độc quyền, hình ảnh độc quyền mang hơi thở cuộc sống trên các ấn phẩm và nền tảng số của Báo Nghệ An. Đặc biệt, có sự phong phú hơn về đề tài, phạm vi phản ánh để mở rộng biên độ lan tỏa tin, bài của cộng tác viên trên nhiều chuyên mục ở các ấn phẩm của Báo.

Trao Giấy chứng nhận cho các tác phẩm chất lượng cao của cộng tác viên. Ảnh: Thành Cường

Về phía Báo Nghệ An, Ban Biên tập sẽ tập trung chỉ đạo Chi hội nhà báo tiếp tục thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên với các hình thức phù hợp; phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát, xây dựng mạng lưới cộng tác viên đa dạng, phong phú, vừa đông đảo, vừa tinh nhuệ; hình thành đội ngũ cộng tác viên nòng cốt, xem đó là những “phóng viên thường trú” của báo cắm chốt cơ sở, có mối liên hệ chặt chẽ với tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An. Đồng thời, tòa soạn cũng xây dựng cơ chế phù hợp để động viên, khuyến khích đội ngũ cộng tác viên tích cực, gắn bó lâu dài với tòa soạn, có nhiều sản phẩm chất lượng.

Trao Giấy khen cho các cộng tác viên tiêu biểu. Ảnh: Thành Cường

Ban Biên tập Báo mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia, góp sức tích cực của các cộng tác viên, để góp phần cùng Báo Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ tỉnh nhà giao phó, xứng đáng là đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.