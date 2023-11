Báo Nghệ An và Công ty cổ phần Xi măng công nghệ cao Vixito trao tặng 70 tấn xi măng cho huyện Con Cuông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 4/11, tại Trường THPT Mường Quạ, Báo Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Xi măng công nghệ cao Vixito hỗ trợ 70 tấn xi măng cho huyện Con Cuông.

Dự buổi trao tặng có các đồng chí: Hoàng Sỹ Kiện – Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An; Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Ngô Đức Kiên – Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Về phía huyện Con Cuông có các đồng chí: Nguyễn Hoài An – Bí thư Huyện ủy Con Cuông; Phạm Trọng Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo UBND xã Môn Sơn, Trường THPT Mường Quạ. Về phía Công ty cổ phần Xi măng công nghệ cao Vixito có các ông: Nguyễn Việt Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xi măng công nghệ cao Vixito; Hà Đình Ninh - Phó Giám đốc công ty.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện lời kêu gọi của tỉnh Nghệ An về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo khu vực miền Tây Nghệ An, nhất là các địa phương vùng khó khăn biên giới. Theo đó, Báo Nghệ An đã kêu gọi Công ty cổ phần Xi măng công nghệ cao Vixito ủng hộ 70 tấn xi măng cho huyện Con Cuông, giá trị hơn 100 triệu đồng.

Các đồng chí Nguyễn Hoài An – Bí thư Huyện ủy Con Cuông và Phạm Trọng Bình - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Con Cuông trao Chứng nhận Tấm lòng vàng cho đại diện Công ty cổ phần Xi măng công nghệ cao Vixito. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể, chương trình hỗ trợ Trường THPT Mường Quạ 50 tấn xi măng; hỗ trợ UBND xã Môn Sơn (huyện Con Cuông) 20 tấn xi măng để triển khai xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu.

Đại diện Công ty cổ phần Xi măng công nghệ cao Vixito phát biểu tại buổi trao tặng. Ảnh: Thành Cường

Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong Dự án "Cùng Vixito tân trang trường cho em" do Công ty cổ phần Xi măng công nghệ cao Vixito tổ chức. Theo kế hoạch, trong thời gian tới công ty sẽ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đầu tư xây dựng dành cho các địa phương, đặc biệt hướng đến những trường học ở các huyện miền núi khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại diện Báo Nghệ An và Công ty cổ phần Xi măng công nghệ cao Vixito khảo sát tại Trường THPT Mường Quạ. Ảnh: Thành Cường

Trường THPT Mường Quạ là ngôi trường thuộc xã biên giới Môn Sơn, phục vụ việc học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hai xã là Lục Dạ và Môn Sơn (huyện Con Cuông). Trường có 471 học sinh, trong đó gần 50% học sinh thuộc hộ nghèo, gần 95% học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái.

Gần 95% học sinh đang theo học tại Trường THPT Mường Quạ là con em đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Thành Cường

Hiện nay, Trường THPT Mường Quạ đang phấn đấu đến năm học 2024-2025 được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn nên cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn, một số hạng mục chưa hoàn thiện. Vì vậy sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp là hoạt động rất thiết thực trong thời điểm này để giúp trường sớm hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng dạy và học.