Bão số 4 cập bờ, tàu thuyền Nghệ An đều an toàn tại nơi neo đậu

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 4, tại Nghệ An sẽ có gió mạnh, nước dâng, sóng lớn. Cụ thể, vùng biển Nghệ An (bao gồm Đảo Mắt và Đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2,0 - 4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Ven biển tỉnh Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m.

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão.