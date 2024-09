Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 4): Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7

4. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão:

* Gió mạnh, nước dâng, sóng lớn

Trên biển:

Vùng biển Nghệ An (bao gồm Đảo Mắt và Đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2,0 - 4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền:

Từ sáng ngày 19/9, vùng đất liền và ven biển Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7.

*Nước dâng, sóng lớn:

Ngày và đêm 19/9 khu vực ngoài khơi Nghệ An - Hà Tĩnh sóng cao 2,0-4,0m.

Nước dâng do bão, nguy cơ ngập lụt vùng ven biển:

Ven biển tỉnh Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m

Các khu vực neo đậu tầu thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão.

* Mưa lớn

Từ ngày 19/9 đến hết ngày 20/9, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: Vùng núi 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm; Trung du và Đồng bằng ven biển 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.

Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát. Đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí.