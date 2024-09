Kinh tế Mưa lớn ở Nghệ An có khả năng kéo dài đến ngày 21/9 Đêm qua đến sáng sớm nay (18/9), ở tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/9 đến 7h ngày 18/9, ở trung du và đồng bằng 40 - 90mm, riêng tại Quỳnh Lưu 110.6mm; vùng núi phổ biến 10 - 40mm.

Dự báo từ đêm 18/9 đến đêm 19/9, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến: Đồng bằng ven biển và trung du: 60 - 120mm, có nơi trên 200mm như TP, Vinh, Hưng Nguyên, TX Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu... Vùng núi 40-80mm, có nơi trên 100mm như Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông...

Lượng mưa ở tỉnh Nghệ An trong 24 giờ tới.

Ngoài ra, ngày 18/9, tỉnh Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, vùng ven biển có nơi trên 80mm.

Ngày và đêm 20/9, tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến ngày 21/9.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.