Trước thực trạng đó, UBND xã Mường Lống đã ra quyết định về ban hành hương ước kèm quy ước riêng của bản, gồm 13 nội dung với những quy định chặt chẽ; đồng thời yêu cầu Chi bộ, Ban quản lý và các đoàn thể ở bản cùng với Công an, Ban Văn hóa, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cấp xã vào cuộc vận động nhân dân đoàn kết, thống nhất thực hiện các nội quy đã đề ra. Từ đó, Xám Xúm bắt đầu thay đổi, trong từng nếp nhà, các câu khẩu hiệu phòng, chống ma túy được người dân treo nghiêm túc thực hiện. Hay bản Mông Phù khả 1, xã Na Ngoi thời gian gần đây có một số người dân nhẹ dạ, cả tin, bị lôi kéo, xúi giục của người xấu, tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật, gây bức xúc trong dòng họ, làm xáo trộn tình hình trị an trong bản. Cùng với mô hình An dân do Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Na Ngoi, Đảng ủy xã Na Ngoi, bản Pù Khả 1 còn xây dựng hương ước và nội quy riêng của bản với 12 điều khoản cụ thể. Trong đó, nêu cao tinh thần đoàn kết xóm giềng, vận động các thành viên trong gia đình chấp hành pháp luật, hương ước của bản, không tham gia vào tệ nạn xã hội, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền xấu, không theo các loại đạo (tôn giáo khác) mà chỉ thực hiện theo tín ngưỡng phong tục tập quán lâu đời của người Mông. Nghiêm cấm đưa các phong tục, tôn giáo khác để truyền bá cho người dân, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc; gây mất đoàn kết trật tự, trị an trong bản.

Theo Bí thư Chi bộ bản Phù Khả 1 Vừ Bá Tổng: Quy ước của bản với những điều khoản cụ thể ngắn gọn dễ nhớ, dễ hiểu được dán ở cửa từng gia đình để mọi người ghi nhớ và không vi phạm. Giờ thì, các cá nhân và hộ gia đình đã tự nguyện cam đoan từ bỏ không tham gia sinh hoạt và truyền đạo trái pháp luật, trở lại theo phong tục tập quán, thờ cúng tổ tiên, đoàn kết cùng dân bản xây dựng cuộc sống mới.