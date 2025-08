Xã hội Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ thăm và làm việc tại Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An Chiều 1/8, Đoàn công tác Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có chuyến thăm và làm việc tại Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ dẫn đầu đoàn công tác.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Minh Ngọc – Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, các đồng chí Phó Tổng Biên tập cùng các cán bộ cốt cán cơ quan.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vi Mạnh Hùng cho biết: Tỉnh Phú Thọ là địa phương được sáp nhập từ 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ. Sau sáp nhập, cơ quan đứng trước nhiều thách thức nhưng Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có những nỗ lực, cố gắng để đưa hoạt động cơ quan đi vào nề nếp.

Sau sáp nhập Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã mạnh dạn đổi mới, tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp, kết hợp các thế mạnh của báo điện tử, báo in và phát thanh, truyền hình để tạo ra sản phẩm truyền thông đa phương tiện, hiện đại, hấp dẫn, xứng đáng với vị thế của cơ quan ngôn luận lớn.

Ông Trần Minh Ngọc -Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Nga

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Ngọc cho biết: Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An và Báo Nghệ An. Trước sáp nhập, hai cơ quan là đơn vị dẫn đầu trong chuyển đổi số; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và của tỉnh, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Với sự phát triển nhanh, mạnh của đội ngũ và công nghệ truyền thông, sự thích ứng với kỷ nguyên số, Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An không chỉ khẳng định vị thế và làm chủ mặt trận thông tin tuyên truyền ở các loại hình báo chí truyền thống của Nghệ An, mà còn tiếp tục phát triển các kênh số, nội dung số và sớm tạo dấu ấn, thành tựu trên mặt trận thông tin.

Đại diện đoàn công tác của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Nga

Ban Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An cũng đã có những chiến lược dài hơi về nội dung phát sóng, nội dung thông tin, chú trọng, đẩy mạnh các nội dung chính trị, văn hoá, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cũng như đời sống dân sinh...

Tại buổi làm việc, hai cơ quan đã cùng nhau chia sẻ về kinh nghiệm và công tác chỉ đạo điều hành tổ chức sản xuất của mỗi đơn vị.

Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao tặng quà lưu niệm tới Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga