Bão Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng mạnh thêm

Cảnh báo mưa lớn ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ



Ngày và đêm hôm qua (10/11), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12 sau suy yếu thành vùng áp thấp nên ở các tỉnh từ phía Nam Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 07h ngày 10/11 đến 01h ngày 11/11) phổ biến 40-80mm, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên có mưa rất to với lượng phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 200mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: A Lưới (Huế) 111mm, Trà My (Quảng Nam) 210mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 178mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 114mm, An Khê (Gia Lai) 166mm, Lắk (Đắk Lắk) 176mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm; các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm./.