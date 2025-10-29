Barca cấm Lamine Yamal phát ngôn sau El Clásico 1-2 Sau thất bại 1-2 tại Bernabeu, Barca áp lệnh cấm truyền thông và mạng xã hội với Lamine Yamal. Phòng thay đồ ủng hộ, trong bối cảnh lo ngại về thái độ và màn va chạm với dàn sao Real Madrid.

Barca đã áp lệnh cấm phát ngôn với Lamine Yamal trên mọi kênh truyền thông và mạng xã hội sau trận El Clásico thua 1-2 tại Bernabeu. Theo Defensa, quyết định này nhận được sự đồng thuận trong phòng thay đồ khi ban huấn luyện tìm cách bảo vệ cầu thủ 18 tuổi nhưng đồng thời tái lập kỷ luật truyền thông sau chuỗi ồn ào trước và sau trận.

Khoảnh khắc bùng nổ dẫn tới lệnh cấm

Trước giờ bóng lăn lúc 22h15 ngày 26/10, Lamine Yamal khiến phía Real Madrid “nóng mặt” với phát ngôn được cho là đầy khiêu khích, ví đối thủ “vừa ăn cắp, vừa la làng”. Khi trận đấu kết thúc, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe và Jude Bellingham, nhóm cầu thủ chủ nhà gồm đội trưởng Dani Carvajal, Thibaut Courtois và Vinicius tiến tới tranh cãi gay gắt với Yamal ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Theo mô tả, Yamal thậm chí còn muốn hẹn vào đường hầm để “nói chuyện” tiếp.

Lamine Yamal còn tính hẹn đối thủ vào đường hầm để 'nói chuyện' tiếp. Ảnh: X The Touchline

Trái ngược sự tự tin trước trận, Yamal mờ nhạt tại Bernabeu và “không tạo được ảnh hưởng” như kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, Barca đánh giá một phần động lực của Real Madrid đến từ những tuyên bố thiếu kiểm soát của cầu thủ trẻ phía mình.

Phản ứng nội bộ Barca và hệ lụy ngoài sân cỏ

El Nacional cho hay, nhiều đồng đội ở Barca bày tỏ lo ngại về thái độ và hành vi của Yamal, e rằng sự nghiệp của “viên ngọc” 18 tuổi có thể bị chệch hướng nếu không được định hướng kịp thời. Vụ việc còn lan sang tuyển Tây Ban Nha: sau trận, Yamal bỏ theo dõi Dani Carvajal trên Instagram và kéo theo Pedri làm điều tương tự.

Họ là đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha và giờ đây Lamine Yamal (kéo theo cả Pedri) bỏ theo dõi Dani Carvajal sau trận Siêu kinh điển ồn ào. De Jong cho rằng, đáng ra Carvajal nên nói chuyện riêng với Yamal, thay vì hành xử ngay trên sân lúc tiếng còi mãn cuộc. Ảnh: ESPN FC

Trong phòng thay đồ, theo nguồn tin, lệnh cấm phát ngôn với Yamal nhận được sự tán thành. Barca xem đây là bước đi cần thiết sau khi chứng kiến màn đôi co bị đánh giá là “trẻ con và thiếu tôn trọng đối thủ”. Quan điểm nội bộ nhấn mạnh: kỷ luật truyền thông là một phần của kỷ luật thi đấu.

Ý nghĩa chiến thuật và tâm lý sau El Clásico

El Clásico này cho thấy ranh giới mong manh giữa sự tự tin và vượt ngưỡng. Khi đầu óc rời khỏi trận đấu, hiệu quả trên sân cỏ bị bào mòn. Yamal không để lại dấu ấn chuyên môn, trong khi Real Madrid phản hồi bằng kết quả cụ thể: chiến thắng 2-1, những bàn thắng của Mbappe và Bellingham, và một thái độ thi đấu quyết liệt từ giây cuối cùng đến lúc rời sân.

Barca đánh giá các phát ngôn trước trận đã “tiếp thêm động lực” cho Real. Với một cầu thủ ở tuổi 18, đường cong phát triển không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở cách quản trị áp lực, đối thoại với truyền thông và xử lý va chạm. Lệnh cấm phát ngôn vì vậy mang ý nghĩa tái lập điểm cân bằng: giảm nhiễu bên lề để Yamal tập trung vào bóng đá.

Tác động tới mùa giải và bài toán của Hansi Flick

Trong 5 trận gần nhất, Barca thua 3, bao gồm El Clásico. Theo đánh giá được nêu ra, Hansi Flick và câu lạc bộ gặp khó trong việc quản lý Yamal, từ hành vi ngoài sân đến kỳ vọng trên sân. Bài toán của Barca lúc này là bảo vệ tài năng trẻ nhưng không đánh mất tiêu chuẩn tập thể.

Barca lận đận: Hansi Flick căng thẳng và vấn đề Lamine Yamal

Lệnh cấm truyền thông không phải đích đến, mà là công cụ quản trị rủi ro. Với một “ngọc quý” như Yamal, Barca cần những khung hành vi rõ ràng: nói gì, nói khi nào, nói ở đâu – để tránh va đập không đáng có, đặc biệt trong các trận cầu đỉnh cao như El Clásico. Bài học này đến đúng lúc, sau một thất bại khiến cái giá phải trả không chỉ là 3 điểm.

