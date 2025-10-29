Barca lạc nhịp sau El Clasico: Hansi Flick và bài toán Yamal Barca thua 3/5 trận gần nhất, gục 1-2 tại Bernabeu; Hansi Flick bị cấm chỉ đạo và lộ căng thẳng; Lamine Yamal là điểm nóng kỷ luật lẫn chiến thuật

Barca đang lạc nhịp ngay giai đoạn đầu mùa: thua 3 trong 5 trận gần nhất, bao gồm thất bại 1-2 trước Real Madrid tại Bernabeu. Trên khán đài do bị cấm chỉ đạo, Hansi Flick quan sát đội bóng đứt gãy pressing từng là thương hiệu mùa trước, còn Lamine Yamal trở thành tâm điểm của cả chiến thuật lẫn phòng thay đồ.

Bernabeu: khoảnh khắc căng như dây đàn

Cuối tuần ở Bernabeu, bối cảnh vượt ra ngoài 90 phút bóng lăn. Joan Laporta xuất hiện trên khán đài trong thời điểm liên minh với Florentino Perez và dự án Super League rạn nứt. Dưới sân, Yamal phải chịu những tiếng quát mắng từ Vinicius, Dani Carvajal và Thibaut Courtois, còn Flick theo dõi từ khu vực kỹ thuật khi đang thụ án cấm chỉ đạo.

Barca và Yamal có trận Siêu kinh điển dưới phong độ. Ảnh: MD

Trận El Clasico khép lại với tỷ số 2-1 cho Real Madrid. Theo diễn biến được ghi nhận, Jude Bellingham cùng Kylian Mbappe lập công, trong khi Yamal mờ nhạt và vướng vào va chạm. Đó là hình ảnh đối lập với chính anh ở mùa trước.

Chiến thuật: pressing lạc nhịp sau 13 trận

Johan Cruyff từng nói: mùa thứ hai luôn khó khăn nhất. Sau 13 trận mùa này, Barca của Flick chưa “chạy” trơn tru dù không thay đổi lớn về nhân sự. Trọng tâm vẫn xoay quanh Yamal, nhưng cấu trúc pressing – thoát pressing không còn đồng bộ.

Trước El Clasico, toàn bộ buổi tập được Flick dành cho các bài pressing và thoát pressing. Tuy nhiên, vào trận, những gì Barca thể hiện lại đứt gãy ở các điểm chạm quyết định. Mùa trước, ngay cả khi bị dẫn sau phút 80, Barca vẫn gieo niềm tin về khả năng ngược dòng. Mùa này, nghịch lý xuất hiện: họ dễ tổn thương hơn, và cảm giác “chỉ có thể thua” dần len vào khán đài.

Phòng thay đồ: kỷ luật và đường biên mong manh với Yamal

Vấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở Lamine Yamal. Ban huấn luyện cảm nhận cầu thủ trẻ “bay” quá cao, có lúc phớt lờ quy tắc nội bộ. Flick chấp nhận việc quản lý tâm lý có thể do người khác đảm trách, nhưng ông bất mãn khi CLB tỏ ra quá bao bọc. Lời nhắc nhở công khai – “Yamal cần tập trung và nỗ lực hơn” – là thông điệp lẫn ranh giới kỷ luật.

Yamal khó kiểm soát, liên quan đến ồn ào sau trận El Clasico. Ảnh: AS

Flick lo ngại nếu đánh mất quyền kiểm soát phòng thay đồ, Barca sẽ không thể khôi phục tinh thần chiến đấu từng giúp họ duy trì cường độ và kỷ luật mùa trước. Nỗi băn khoăn ấy càng rõ sau chuỗi 3 thất bại/5 trận gần nhất trước Real Madrid, Sevilla và PSG.

Áp lực từ nhiều phía: đội tuyển, trọng tài, nội bộ CLB

Những ngày qua, Flick vướng tranh cãi với LĐBĐ Tây Ban Nha và HLV Luis de la Fuente quanh việc một cầu thủ 18 tuổi bị ép thi đấu một trận “vô nghĩa” tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn tin ở Barcelona cho rằng với Flick – từng là HLV trưởng tuyển Đức – đây là điều “khó chấp nhận”. Trái lại, Yamal muốn ra sân để thắng Arda Guler và không phàn nàn về thể lực.

Flick cũng tỏ ra bất mãn với công tác trọng tài ở La Liga, cho rằng các trọng tài Champions League liên lạc rõ ràng hơn. Nhưng Barca từng được hưởng lợi khi VAR gặp sự cố trước Rayo Vallecano – một chi tiết nhắc nhở rằng ranh giới giữa bất công và sai số công nghệ rất mỏng.

Nội bộ CLB càng làm mọi thứ phức tạp: hỗn loạn đăng ký cầu thủ mùa hè, sự chậm trễ trở lại Camp Nou (phải đá sân tập rồi thuê Montjuic), và xung đột giữa các bộ phận y tế – hồi phục. Có trường hợp một cầu thủ được gọi tên vào danh sách thi đấu rồi ngồi dự bị cả trận chỉ để dung hòa mâu thuẫn, vì chưa ai dám khẳng định trạng thái sẵn sàng.

Hansi Flick bị cấm chỉ đạo El Clasico. Ảnh: EFE

Căng thẳng của Hansi Flick và lối thoát

Từ trung tâm Joan Gamper, các nguồn tin khẳng định: “Ông ấy hoàn toàn ổn, yêu CLB và thành phố này”. Bản thân Flick cũng lý giải hành động bộc phát ở Girona sau bàn thắng muộn của Araujo chỉ vì “yêu CLB này”. Nhưng những người hiểu ông gọi đó là cách che giấu căng thẳng: Flick đang cố hòa mình vào tập thể để giấu nỗi bất an.

Ở bình diện truyền thông, Yamal vẫn được tôn vinh – có tên trong danh sách 26 ứng viên Đội hình tiêu biểu 2024/25 do các cầu thủ bầu chọn – trong khi Vinicius không góp mặt. Nhưng trên sân, sự trưởng thành của Yamal phải đến từ kỷ luật và tập thể. Với Barca, lối thoát không nằm ở những tít báo, mà ở tốc độ khôi phục cấu trúc pressing và một phòng thay đồ có trật tự.

Mùa trước cho thấy Flick có thể tạo ra một Barca bùng nổ. Mùa này đòi hỏi ông phải làm điều khó hơn: điều chỉnh cảm xúc, siết kỷ luật, và đưa Yamal trở lại đúng quỹ đạo – để trận Bernabeu trở thành lời cảnh tỉnh, không phải bản lề của một mùa sa sút.