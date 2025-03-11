Kane cân nhắc Barca; MU và Tottenham theo sát Branthwaite Điều khoản 65 triệu euro của Harry Kane mở khả năng đến Barcelona. MU và Tottenham theo sát Jarrad Branthwaite, Everton định giá khoảng 70 triệu bảng. Nhiều ông lớn chốt động thái trinh sát và đàm phán.

Điều khoản giải phóng 65 triệu euro của Harry Kane vào mùa hè năm sau đang mở ra khả năng Barcelona nhập cuộc. Ở Anh, Manchester United và Tottenham theo sát Jarrad Branthwaite với mức định giá khoảng 70 triệu bảng từ Everton. Cùng lúc, Barcelona đàm phán các yêu cầu hợp đồng với người đại diện Marcus Rashford trong trường hợp mua đứt.

Kane có thể đến Barcelona với điều khoản 65 triệu euro

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich sở hữu điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu euro (57 triệu bảng) sẽ kích hoạt vào mùa hè năm sau. Kane đang xem xét các lựa chọn, bao gồm ở lại Đức hoặc chuyển sang Barcelona, đội bóng được cho là rất quan tâm. (Theo Sport – Tây Ban Nha)

Kane có thể đến Barca.

MU và Tottenham theo sát Branthwaite, Everton định giá 70 triệu bảng

Manchester United và Tottenham đang cạnh tranh chữ ký trung vệ Jarrad Branthwaite của Everton. Đội chủ sân Goodison Park không muốn bán và định giá cầu thủ này khoảng 70 triệu bảng. (Theo Caught Offside)

Jarrad Branthwaite được MU săn đón.

Các thương vụ đáng chú ý khác

Tottenham và Chelsea tranh Samu Aghehowa

Tottenham và Chelsea chuẩn bị đối đầu trong cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Samu Aghehowa của Porto. Cầu thủ người Tây Ban Nha có thể được rao bán với giá 80 triệu euro (70,5 triệu bảng). (Theo Correio da Manha qua Goal)

Arsenal và Barcelona theo dõi Lacine Megnan-Pave

Arsenal và Barcelona đang theo dõi sát Lacine Megnan-Pave, đội trưởng U16 Pháp. Tài năng trẻ này đã ghi 15 bàn và có 12 kiến tạo sau 24 trận cho đội U17 Montpellier. (Theo Sport – Tây Ban Nha)

Liverpool cử trinh sát xem Kevin của Fulham

Trưởng bộ phận tuyển trạch của Liverpool, Barry Hunter, có mặt tại sân Craven Cottage cuối tuần qua để theo dõi Kevin, tân binh người Brazil trị giá 35 triệu bảng của Fulham, trong chiến thắng 3-0 trước Wolves. (Theo Football Insider)

Andoni Iraola lọt tầm ngắm Athletic Club

HLV Andoni Iraola của Bournemouth là ứng viên hàng đầu cho ghế nóng tại Athletic Club, trong trường hợp Ernesto Valverde không gia hạn sau mùa giải này. (Theo La Razon – Tây Ban Nha)

Bayern quyết giữ Dayot Upamecano

Giám đốc thể thao Max Eberl của Bayern Munich khẳng định CLB sẽ làm mọi cách để thuyết phục trung vệ người Pháp Dayot Upamecano gia hạn hợp đồng. (Theo Sky Sports Germany)

Manuel Akanji chờ quyết định từ Inter Milan

Trung vệ Manuel Akanji cho biết tương lai của anh phụ thuộc vào việc Inter Milan có muốn mua đứt sau thời gian mượn từ Manchester City hay không, đồng thời tiết lộ CLB Ý “rất hài lòng” với anh. (Theo Football Italia)

Daniele De Rossi là ứng viên tại Genoa

Cựu tiền vệ Daniele De Rossi đang là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng Genoa, sau khi CLB này sa thải Patrick Vieira. (Theo La Gazzetta dello Sport – Ý)

Barcelona đàm phán mua đứt Marcus Rashford

Barcelona đang tiến hành đàm phán với người đại diện của Marcus Rashford – cầu thủ đang được Manchester United cho mượn và đạt phong độ cao – về các yêu cầu hợp đồng nếu quyết định mua đứt. Barca muốn anh giảm mức lương 325.000 bảng/tuần đang nhận ở Old Trafford, đổi lại sẵn sàng trao hợp đồng dài hạn. (Theo Diario Sport)

Tottenham Hotspur muốn chiêu mộ Scott McTominay

Theo Football Insider, Tottenham Hotspur dành sự quan tâm đặc biệt đến tiền vệ Scott McTominay của Napoli nhằm tăng cường tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, sau chuỗi màn trình diễn ấn tượng tại Serie A.

Tổng quan

Cửa sổ chuyển nhượng sắp tới chứng kiến các động thái song song: những điều khoản giải phóng tạo điểm kích nổ tiềm năng (Harry Kane), các CLB Anh ráo riết tìm trung vệ (Jarrad Branthwaite), trong khi Barcelona duy trì sự hiện diện kép ở thị trường với cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn (Rashford, tài năng trẻ). Mọi thương vụ hiện ở giai đoạn theo dõi, đàm phán hoặc định giá, chưa có thỏa thuận cuối cùng được công bố.