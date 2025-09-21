Chủ Nhật, 21/9/2025
Pháp luật

Bắt 1 đối tượng trong vụ "đàn em tổng tài đánh người" ở quán cà phê

Xuân Mai 21/09/2025 06:16

Liên quan đến vụ việc N.V.T. (27 tuổi) - người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài", trong vụ nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy bị hành hung, ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

‎Trước đó, vào chiều 17/9, tại quán cà phê "Góc quán", địa chỉ T6 KĐT Times City, phường Vĩnh Tuy; Nguyễn Long Vũ đã có hành vi đánh anh N.M.Đ (SN​​: 1997; làm việc tại quán). Nhận được thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã khẩn trương, xác minh làm rõ vụ việc.

Bắt 1 đối tượng trong vụ
Đối tượng Nguyễn Long Vũ tại cơ quan Công an.

‎‎Bước đầu xác định, xuất phát từ việc anh N.M.Đ nhắc nhở một nhóm khách, trong đó có Nguyễn Long Vũ, đang ngồi tại quán không được hút thuốc lá; Nguyễn Long Vũ đã phát sinh mâu thuẫn với anh N.M.Đ dẫn đến việc Vũ dùng tay tát và đấm vào vùng mặt anh N.M.Đ. Đối với các hành vi khác của những người liên quan, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

‎Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

