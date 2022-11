Bắt 14 ‘nam thanh nữ tú’ dùng ma túy trong quán karaoke

(Baonghean.vn) - Bắt quả tang 14 đối tượng trong độ tuổi từ 20 đến 38 (6 nữ, 8 nam) sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Khánh Anh, thuộc xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 16/11, Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa phá chuyên án, triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Khánh Anh, thuộc xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vào khoảng 2 giờ ngày 15/11/2022, Công an thành phố Vinh và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phá chuyên án, triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Khánh Anh, thuộc xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại hiện trường, ban chuyên án đã bắt quả tang 14 đối tượng (6 nữ, 8 nam) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 12 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 3,125 gam ma túy ketamine cùng các dụng cụ sử dụng ma túy khác. Các đối tượng gồm:

Nguyễn Thị Bé (SN 1989), trú tại xóm Yên Xá, xã Hưng Đông, thành phố Vinh (là chủ quán Karaoke Khánh Anh);

2 đối tượng Vi Văn Trường, Lương Thùy Lan trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu; 6 đối tượng trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu là: Hồ Sỹ Hải, Phạm Văn Hưng, Trần Linh Mạnh, Bùi Văn Mỹ, Cao Xuân Huynh, Nguyễn Thế Mỹ và các đối tượng: Trần Minh Toàn trú tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh; Vy Thị Thư, trú tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông; Mạc Thị Mai Nhi, trú tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương; Hồ Thị Ngọc, trú tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu; Lý Thị Phấy, trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bé (chủ quán), bị tạm giữ để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; 7 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Hồ Sỹ Hải, Trần Minh Toàn, Phạm Văn Hưng, Trần Linh Mạnh, Bùi Văn Mỹ, Mạc Thị Mai Nhi, Vi Văn Trường. Đối tượng lớn tuổi nhất sinh năm 1984 và ít nhất sinh năm 2002.

Đối tượng Lương Thùy Lan bị tạm giữ để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Các đối tượng còn lại bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cũng trong ngày 15/11, Công an thành phố Vinh đã xóa 2 điểm bán lẻ ma túy lưu động trên địa bàn, bắt 2 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Cụ thể:

Khoảng 10 giờ ngày 15/11/2022, tại khối Yên Vinh, phường Hưng Phúc, bắt đối tượng Đào Văn Nguyên (biệt danh là Nguyên “phệ” (SN 1987), trú tại số 14B2, đường Duy Tân, khối Yên Vinh, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; thu giữ 4,125 gam ma túy tổng hợp, 1 thanh kiếm. Nguyên là đối tượng mới ra tù sau khi thi hành án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 15/11/2022, tại phường Hà Huy Tập, bắt đối tượng Trần Công Đạt (SN 1987), trú tại khối 13, phường Hà Huy Tập về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ 18 viên ma túy tổng hợp. Đạt là đối tượng đã có 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".