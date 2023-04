Bắt 2 đối tượng ở TP Vinh có tiền án mua bán 3 kg ma túy

(Baonghean.vn) - Hai đối tượng bị bắt cùng 3 kg ma túy (ketamine) trong túi xách từng có 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Cướp tài sản".

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Ngọc Tý (SN 1996), trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh và Nguyễn Thế Anh (SN 1996), trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ 3 kg ma túy (ketamine).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây ma túy từ vùng biên giới đưa về Việt Nam rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Trong đó, nổi lên 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh.

Sau một thời gian nắm di biến động, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3/4/2023, tại đường vượt lũ DH16 thuộc địa bàn xóm Thọ Toán, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Nam Đàn tổ chức lực lượng bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ 1 túi xách bên trong có 3 kg ma túy (ketamine), 2 xe máy và 1 điện thoại di động cùng 15 triệu đồng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Nghệ An đã quyết định tạm giữ Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Nguyễn Ngọc Tý từng có 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Nguyễn Thế Anh có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Mua bán trái phép chất ma túy".