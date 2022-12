Bắt 3 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng internet

(Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 3 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, thu giữ nhiều tang vật liên quan.